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進軍5G旗艦手機市場 聯發科將以M80 5G連網晶片推動下一代旗艦處理器使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初宣布推出旗下第二代5G連網數據晶片M80，並且確定將加入毫米波連接功能等設計後，聯發科再次說明此款連網數據晶片將採用先進製程技術打造，同時也將以3GPP無線通訊標準R16版本規範設計，藉此加入多組NR-CA連接技術、升級雙卡使用模式，以及針對高速移動下連接需求打造的高鐵模式，強調藉由高速、穩定連網模式發揮5G網路應用價值。

過去已經在全球供貨佔下第一的領先地位，同時也與OPPO、vivo、小米等業者深入合作，並且將其天璣系列處理器應用在各類手機產品，而接下來的發展更計畫藉由5G連網應用技術提升，讓旗艦處理器能在5G連網應用發展發揮更大價值。

聯發科認為，處理器不光著重效能運算表現，在5G網路時代下的無線連接應用更是重要，甚至會影響裝置整體使用體驗。

尤其在市場對於5G連網應用想像不僅在高速、低延遲，同時在不影響裝置既有使用體驗之下，更希望保有穩定連接表現。但在現行以3GPP提出R15規範定義的5G網路技術應用，依然會有5G網路訊號切換連接使用落差，而較高耗電量造成手機待機使用時間縮短，或是造成手機發熱也是影響使用體驗的問題。

因此在下來準備推出的M80 5G連網數據晶片中，聯發科不僅以先進製程打造，更採用更新的3GPP R16規範設計，加入更進一步的多組NR-CA連接技術，並且降低連接使用時的電力損耗，同時更針對高速移動時的連接需求加入高鐵模式，藉此讓5G連網表現更為穩定，並且能發揮更高連接速度表現。

而在設計中，聯發科依然會著重現有6GHz以下頻段連接模式，藉此對應市場主流的5G連網使用需求，但此次增加的毫米波連接模式，則會進一步銜接市場在毫米波技術垂直整合的應用體驗，例如企業專網，或是以毫米波作為特定連接應用的使用場景。

以目前5G網路技術發展來看，市場已經從早期非獨立組網 (NSA)為主的應用模式，逐漸加強獨立組網 (SA)應用，甚至在接下來進入3GPP R16規範設計階段，將會接續整合更多無線網路連接技術，藉此讓5G連網應用可以對應更高連接頻寬、更具調整彈性的連接模式，進而滿足不同市場應用場景，而非只聚焦在高頻寬、低延遲應用表現。

從聯發科在5G網路應用佈局來看，從一開始滿足市場主要使用需求，到現接更積極投入新技術規範設計，加上先前已經確定將與Arm合作新處理器技術，更與NVIDIA合作鞏固本身在筆電市場發展，藉由更穩健的5G網路技術應用加持，或許將能在旗艦手機、常時連網筆電市場投入另一波震撼彈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G 聯發科

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