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他好奇5萬元的iPhone「1TB」容量誰會買 網曝有這需求的人

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13 Pro Max要價5萬4400元，有網友不解「真的有人會買到這麼大容量嗎？」聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
iPhone 13 Pro Max要價5萬4400元，有網友不解「真的有人會買到這麼大容量嗎？」聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

蘋果公司近期剛推出iPhone 13系列，在晶片、鏡頭方面都有所升級，容量也加大到1TB的選項，但一台iPhone 13 Pro Max要價5萬4400元，以手機市場來說屬於高價。就有網友好奇「手機買1TB的有用嗎？」他認為現在雲端上傳很方便，真的會有人拿到1TB嗎？專業網友出面解答「錄影真的滿需要的」。

一名網友表示，有人真的會買iPhone 1TB嗎？現在不是都使用雲端儲存，雖然不能使用SD卡，但他認為手機容量選128G、256G就很夠用了，因此他疑惑「1TB的市場在哪？」

有專業網友解答「做拍攝的人應該會用到」、「錄影真的蠻需要的」、「有在拍影片的很容易滿阿」、「錄影真的很吃硬碟空間，尤其高畫質、高幀數」、「一堆app一直更新吃容量，買大一點可以用順手點」、「我太太整天工作需求一直拍照片但又懶得轉到電腦備份，直接買1TB省事」。

不過，也有人認為不用買到1TB，網友表示「1TB是真的不必要」、「我64G都用不完」、「1TB比我的電腦系統碟還要大」、「我手上所有電子產品使用的空間加起來也不到1TB」。

蘋果發表會 MacBook Pro AirPods

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