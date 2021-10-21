Nokia霸王也臣服？他實測「20樓擲下iPhone 13」結果超震驚

蘋果今年推出iPhone 13系列新機後，令果粉們為之瘋狂，引起一陣換機購物熱潮。然而，在眾多實測影片中，國外一位YouTuber「TechRax」竟將機身從20層高樓丟下，極端測試機身「耐摔性」，沒想到實測結果令人驚訝不已。

此外，「TechRax」特意將曾在手機界以「耐摔性」稱霸的Nokia 3110一同進行「實摔」測試，一比耐摔性高下。

從這段實摔影片可見，從20樓丟下iPhone 13 Pro後隨即傳來「哐啷」巨響，機殼背面在下墜過程中歷經碰撞，最後重摔在地，機背玻璃材質幾乎粉碎，雖看似摔得慘重，但螢幕僅見邊角碎裂，且仍能正常開機，錄影功能也可持續使用，操作靈敏度絲毫未減。

反觀Nokia 3310墜地後幾乎「不成機形」，機殼、按鍵、電池與機板全然分離，所有零件散落在地，實測者更悲慘地形容「我要告訴你們...很遺憾的，『它沒有活下來』」，可見Nokia 3110在這場比賽中徹底輸了。

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