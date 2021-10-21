Nokia霸王也臣服？他實測「20樓擲下iPhone 13」結果超震驚
蘋果今年推出iPhone 13系列新機後，令果粉們為之瘋狂，引起一陣換機購物熱潮。然而，在眾多實測影片中，國外一位YouTuber「TechRax」竟將機身從20層高樓丟下，極端測試機身「耐摔性」，沒想到實測結果令人驚訝不已。
此外，「TechRax」特意將曾在手機界以「耐摔性」稱霸的Nokia 3110一同進行「實摔」測試，一比耐摔性高下。
從這段實摔影片可見，從20樓丟下iPhone 13 Pro後隨即傳來「哐啷」巨響，機殼背面在下墜過程中歷經碰撞，最後重摔在地，機背玻璃材質幾乎粉碎，雖看似摔得慘重，但螢幕僅見邊角碎裂，且仍能正常開機，錄影功能也可持續使用，操作靈敏度絲毫未減。
反觀Nokia 3310墜地後幾乎「不成機形」，機殼、按鍵、電池與機板全然分離，所有零件散落在地，實測者更悲慘地形容「我要告訴你們...很遺憾的，『它沒有活下來』」，可見Nokia 3110在這場比賽中徹底輸了。
數位夯話題
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro貴了8000差在哪？規格差異一圖看懂
▪蘋果新品亮相 MacBook Pro有瀏海、AirPods 3抗水抗汗
▪為什麼新版MacBook Pro這麼香？因為把這些東西加回去！
▪看1圖決定買哪款AirPods！舊款有感降價1000元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言