一堆好友沒在聯絡？ LINE公開「3招整理術」：不用怕對方知道

台灣人經常使用通訊軟體LINE互相聯繫，而多年使用下來，不少用戶都累積了大量的好友名單，然而實際上會經常聯絡的人，往往只佔一小部分。對此，LINE官方推出3招「好友整理術」，讓用戶清楚瞭解管理好友的各項功能後，能根據各自需求運用。

根據LINE官方部落格說明，若民眾想整理手機裡滿滿的好友，可以善用LINE內建的3大功能。首先，第1項為隱藏好友，用戶可從LINE主頁中找到想隱藏的對象，長按後選擇「隱藏」，或是ios用戶可在聊天列左滑選擇，如此一來，被隱藏者將不會再出現於好友列表，但當對方傳送訊息時，仍可收到並照常對話，如果想重新顯示，也只要至好友相關設定中選擇「解除隱藏」就能恢復。

第2項功能為封鎖好友，做法為前往好友列表，並針對封鎖的對象長按選擇「封鎖」，ios用戶同樣可直接於聊天列左滑點選，完成後被封鎖者將不再出現於好友名單，傳送訊息時也不會顯示任何對話或通知；若想解除封鎖，也可至好友相關設定中更改，但需注意的是，解除後仍無法看見先前對方於被封鎖期間所傳送的訊息。

第3項則是刪除好友，只要在主頁的好友名單中找到想刪除的好友，長按該好友後選擇「刪除」即可，完成後對方將從名單中移除，但當該用戶再次傳送訊息時，仍會跳出訊息內容，並會出現「是否要將此人加入好友」選項，不過若為開啟阻擋非好友訊息功能的用戶，則無法收到已刪除對象的來訊。

統整來說，若用戶只希望某對象不再出現於名單中，可選擇「隱藏好友」功能；若不想與對方有訊息來往，可點選「封鎖好友」；只是認為兩人短期內沒有聯絡需要，則可直接「刪除好友」，並根據自身習慣，選擇是否開啟「阻擋訊息」功能。最後，官方也補充，不論是隱藏、封鎖或刪除好友，都不會通知對方，也不會影響對話紀錄留存狀態。

LINE官方統整管理好友的3大功能差異。圖擷自 LINE官方部落格

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