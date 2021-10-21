三星推出Galaxy Z Flip 3及Galaxy Watch 4 Bespoke Edition 讓面板、背蓋、邊框客製化組合

過去在冰箱等家電產品導入Bespoke設計概念後，三星也將此設計概念帶到今年推出的Galaxy Z Flip 3，以及Galaxy Watch 4。

此次推出的Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition，在硬體規格設計與先前推出的Galaxy Z Flip 3相同，但將可透過三星官網的Bespoke Studio服務進行客製化設計，可在前方面板或背蓋分別選擇藍色、黃色、粉色、白色與黑色組合，手機邊框則可選擇黑色或銀色，藉此創造總計達49種組合。

另外，三星更針對Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition提供Bespoke Upgrade Care服務，讓使用者能在訂製手機配色組合之後，透過支付額外服務費用更換前方面板或背蓋配色，但不包含手機邊框配色。

而使用者同時也能透過三星官網的Bespoke Studio服務客製化Galaxy Watch 4系列智慧手錶的錶身配色、錶面尺寸，以及錶帶配件，甚至可以透過更新最新版作業系統搭配不同配色，或是使用敲擊手勢快速啟用常用app或手錶功能。

目前Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition與Galaxy Watch 4 Bespoke Edition將會先在韓國、美國、英國、德國、法國、加拿大與澳洲市場推出，並且從10月20日起開放透過三星官網訂購，而三星將會在後續將這兩款產品帶到更多市場。

不過，三星此次並未將Bespoke設計概念帶到Galaxy Z Flip 3，卻未套用在Galaxy Z Fold 3，或許是希望藉由多彩組合設計吸引更多年輕用戶族群，藉此推動Galaxy Z Flip 3整體銷量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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