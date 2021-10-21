讓Pixel 6手機上的人工智慧應用更完整 Google：未來會更廣泛採用客製化處理器

正式揭曉Pixel 6系列手機具體細節，更確定會在台灣市場推出第2代NEST Hub之後，Google也在台灣地區實際展示此次發表新機，而Google硬體副總裁彭昱鈞也在訪談中，說明此次採用客製化處理器Tensor背後想法，以及Pixel系列手機產品在台銷售策略。

彭昱鈞表示，確實Google在很早之前就已經藉由Qualcomm處理器打造Pixel系列手機，同時也持續推動手機上的人工智慧運算應用。不過，即便與Qualcomm深入合作，其Snapdragon系列處理器畢竟還是以通用形式設計，意味Google若要能讓Pixel系列手機發揮更大軟硬體整合運算效能，依然會有其侷限。

這也此今年Google決定自行打造客製化處理器Tensor的原因，主要還是希望能讓人工智慧在手機上的運算，可以透過軟硬體整合發揮更高效能，同時也能使運算過程中的電力損耗減少至最低，甚至也能因應客製化設計加入更多專屬應用功能，例如加快Google Assistant數位助理服務喚醒及反應處理速度，另外也能在相機拍攝運算加入更多客製化應用設計。

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▲採用更懂使用者需求、融入Material You設計的Android 12

▲透過Tensor處理器加持，將能對應更好拍攝體驗

而在手機開始導入Tensor客製化處理器設計，彭昱鈞也透露未來確實也有機會將相同模式套用在其他產品，但具體細節並未進一步說明。

另外，在目前Pixel系列手機在台灣市場銷售模式，依然是與台灣大哥大深度合作，彭昱鈞也說明其實在台灣市場的銷售模式也在嘗試不同機會，例如此次Pixel 6系列便加入myfone購物、momo購物網、PChome線上購物與蝦皮商城等通路銷售，但在電信業者方面目前仍與台灣大哥大維持獨家合作，暫時並未計畫與其他電信業者合作，因此像是Pixel Pass綁定訂閱購機方案，短時間並不會在台灣市場提供。

▲目前Google在台灣仍維持與台灣大哥大合作，但更積極擴展銷售通路

至於在服務內容仍與美國市場有落差情況，彭昱鈞許多包含語音在內的服務內容，現階段主要還是會以美國境內推行，或是以英語為主的國家地區提供使用，例如此次主打應用Duplex技術的電話代接、代打，以及聲音轉換為文字內容的服務，或是多國語言即時互譯功能，原則上都會牽涉使用大量數據進行資料學習，因此這部份仍是以美國境內累積數據較為完整，同時也有較多以英語紀錄的資料內容可作參考，導致在不同地區使用會有使用體驗落差。

不過，彭昱鈞表示隨著Google持續在更多地區拓展服務，同時進行更多在地化應用發展，預期接下來也會讓更多在美國地區提供服務也能在台灣等市場使用。例如先前隨著Pixel 3進入台灣市場的中文版Google Assistant數位助理服務，目前也持續加入更多在地化應用設計，同時此次在台推出的第2代NEST Hub也正式加入支援中文介面，以及中文版Google Assistant數位助理服務，就連先前未在台灣市場銷售的第1代機種也能透過更新增加中文化介面。

▲支援睡眠品質偵測的第2代NEST Hub

▲為了隱私保護，背後提供可手動關閉的麥克風收音功能開關

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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