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傳Pixel 6供貨倍增 Google：持續改善供給

中央社 / 台北20日電

Google今天發表Pixel 6Pixel 6 Pro手機，媒體報導供貨將較去年倍增。Google硬體副總裁彭昱鈞今天對此表示，今年整體供應鏈雖然挑戰很大，Google仍會持續改善供給，目前沒看到明顯缺貨狀況。

彭昱鈞出席Google在台灣舉辦的硬體產品體驗活動時，針對中央社記者問到供貨狀況時指出，供應鏈是全球性問題，團隊一直想辦法克服，今年整體供應雖然挑戰很大，Google仍會做得比以往更好一點，整個團隊會一起設法努力做到。

他也提到，今年在台灣增加的合作夥伴主要是電商通路，實體門市仍跟電信商台灣大哥大合作。目前看到預購非常踴躍，比預期好很多，Google會持續改善供給狀況，目前沒有明顯看到缺貨狀況。

彭昱鈞說，Pixel 6定位為今年的高階手機，Pixel 6Pro定位為旗艦手機。Pixel 6 Pro結合Google所有最厲害的技術，從螢幕、相機到通訊都是最好的設計。

Pixel 6系列搭載的Tensor晶片深度結合人工智慧（AI）及機器學習技術，優化行動裝置效能與使用者體驗。彭昱鈞表示，最重要差異是藉由人工智慧與機器學習技術，可以更清楚辨識語音，在拍照上可以更容易辨識場景並做出調整。

彭昱鈞強調，Tensor是全新晶片系統，架構非常複雜，包括影像處理單元流程等，台灣工程團隊都深度參與開發。

Google Pixel 6 Pixel

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