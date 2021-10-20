傳Pixel 6供貨倍增 Google：持續改善供給
Google今天發表Pixel 6和Pixel 6 Pro手機，媒體報導供貨將較去年倍增。Google硬體副總裁彭昱鈞今天對此表示，今年整體供應鏈雖然挑戰很大，Google仍會持續改善供給，目前沒看到明顯缺貨狀況。
彭昱鈞出席Google在台灣舉辦的硬體產品體驗活動時，針對中央社記者問到供貨狀況時指出，供應鏈是全球性問題，團隊一直想辦法克服，今年整體供應雖然挑戰很大，Google仍會做得比以往更好一點，整個團隊會一起設法努力做到。
他也提到，今年在台灣增加的合作夥伴主要是電商通路，實體門市仍跟電信商台灣大哥大合作。目前看到預購非常踴躍，比預期好很多，Google會持續改善供給狀況，目前沒有明顯看到缺貨狀況。
彭昱鈞說，Pixel 6定位為今年的高階手機，Pixel 6Pro定位為旗艦手機。Pixel 6 Pro結合Google所有最厲害的技術，從螢幕、相機到通訊都是最好的設計。
Pixel 6系列搭載的Tensor晶片深度結合人工智慧（AI）及機器學習技術，優化行動裝置效能與使用者體驗。彭昱鈞表示，最重要差異是藉由人工智慧與機器學習技術，可以更清楚辨識語音，在拍照上可以更容易辨識場景並做出調整。
彭昱鈞強調，Tensor是全新晶片系統，架構非常複雜，包括影像處理單元流程等，台灣工程團隊都深度參與開發。
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro貴了8000差在哪？規格差異一圖看懂
▪蘋果新品亮相 MacBook Pro有瀏海、AirPods 3抗水抗汗
▪為什麼新版MacBook Pro這麼香？因為把這些東西加回去！
▪看1圖決定買哪款AirPods！舊款有感降價1000元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言