Pixel 6、Pixel 6 Pro貴了8000差在哪？規格差異一圖看懂
Google Pixel 6系列手機正式發表，其中Pixel 6售價18990元起，Pixel 6 Pro則是26990元起。兩款機型價差達8000元，在螢幕、記憶體、前後鏡頭、電池容量皆有差異，實際數據透過表格帶你一表看懂。
Pixel 6
此次Pixel 6搭載6.4吋OLED螢幕，與三星合作客製化Tensor處理器，主鏡頭為5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，支援IP68防水防塵，電池容量4614mAh。容量分為128GB與256GB，顏色有風暴黑、海沫色、珊瑚粉，售價分為128GB版本的18990元，以及256GB版本的21990元。
Pixel 6 Pro
Pixel 6 Pro大部分基於Pixel 6規格，但記憶體從8GB升級到12GB，螢幕增大為6.71吋，主鏡頭增加4800萬畫素長焦鏡頭，電池增加為5000mAh。由於螢幕大小及電池、鏡頭零件差異，因此螢幕長寬比及重量等細節都有些許不同。容量同樣為128GB與256GB，128GB版本售價26990元，256GB版本29990元。
Pixel 6、Pixel 6 Pro即日起可以預購，台灣在首波名單當中，將在10月28日正式上市。
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