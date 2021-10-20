Pixel 6 Pro真香？他猶豫和iPhone 13 Pro該買哪個…網友這樣看

在實體機、傳聞售價接連曝光後，Google終於正式發表年度旗艦Pixel 6、Pixel 6 Pro手機，售價分別為18990元起、26990元起，28日正式上市。由於蘋果在上個月發表了iPhone 13系列，有網友就求解「Pixel 6 Pro跟iPhone 13 Pro」到底該選哪個？

原PO在PTT手機版上發文，自己目前使用的是Pixel 5，上一次使用iPhone手機則是iPhone 6的年代。由於工作需要，希望接下來的手機能夠達到「高續航、人像拍照、錄音品質希望不會太差」。原PO也表示主觀意識認為Pixel的維修沒有以前好，同時對於iPhone拍照成像的調色也有所疑慮，因此想詢問大家該如何挑選才好。

「用了十年的iPhone剛結帳Pixel 6 Pro」、「i8+用戶剛買6 pro」、「(朋友)剛入手i13 pro max要賣掉換了」。此次Pixel 6系列售價曝光後，不少人直喊「真香」，Google官網也疑似負荷不了預購人潮，官網大當機數小時。

針對原PO需求，推文有人認為「拍照就P6」、「沒有一定要用iOS的理由的話，推薦買Pixel」、「不然明年apple又要擠牙膏」，另也有人提出看法雖然好評不少，但「應該只有系統自由度有升級感吧」。

也有網友指出，雖然數據看起來不錯，「先看評測有沒有翻車」、「等youtuber各廠牌相機續航比較完再考慮」。此外目前Pixel 6系列傳出只支援台灣大哥大的5G頻段，其他電信公司則是標示「N/A」。

圖擷自Google官網

根據官方數據，Pixel 6搭載6.4吋OLED螢幕，與三星合作客製化Tensor處理器，主鏡頭為5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，支援IP68防水防塵。容量分為128GB與256GB，顏色有風暴黑、海沫色、珊瑚粉，售價18990元起跳。

Pixel 6 Pro螢幕增大為6.71吋，主鏡頭增加4800萬畫素長焦鏡頭。容量同樣為128GB與256GB，售價26990元起。

Google發表新智慧手機Pixel 6。（圖／取自Google Store網站）

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