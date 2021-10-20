快訊

虎豹潭救溺超過90小時…上午尋獲陳姓少女 劉姓女童仍失蹤

MLB／紅襪押先發救援失敗 太空人單局7分扳平系列賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Pixel 6 Pro真香？他猶豫和iPhone 13 Pro該買哪個…網友這樣看

聯合新聞網 / 綜合報導
Google發表Pixel 6、Pixel 6 Pro手機，售價分別為18990元起、26990元起，28日正式上市。 圖擷自Google官網
Google發表Pixel 6、Pixel 6 Pro手機，售價分別為18990元起、26990元起，28日正式上市。 圖擷自Google官網

在實體機、傳聞售價接連曝光後，Google終於正式發表年度旗艦Pixel 6、Pixel 6 Pro手機，售價分別為18990元起、26990元起，28日正式上市。由於蘋果在上個月發表了iPhone 13系列，有網友就求解「Pixel 6 Pro跟iPhone 13 Pro」到底該選哪個？

原PO在PTT手機版上發文，自己目前使用的是Pixel 5，上一次使用iPhone手機則是iPhone 6的年代。由於工作需要，希望接下來的手機能夠達到「高續航、人像拍照、錄音品質希望不會太差」。原PO也表示主觀意識認為Pixel的維修沒有以前好，同時對於iPhone拍照成像的調色也有所疑慮，因此想詢問大家該如何挑選才好。

「用了十年的iPhone剛結帳Pixel 6 Pro」、「i8+用戶剛買6 pro」、「(朋友)剛入手i13 pro max要賣掉換了」。此次Pixel 6系列售價曝光後，不少人直喊「真香」，Google官網也疑似負荷不了預購人潮，官網大當機數小時

針對原PO需求，推文有人認為「拍照就P6」、「沒有一定要用iOS的理由的話，推薦買Pixel」、「不然明年apple又要擠牙膏」，另也有人提出看法雖然好評不少，但「應該只有系統自由度有升級感吧」。

也有網友指出，雖然數據看起來不錯，「先看評測有沒有翻車」、「等youtuber各廠牌相機續航比較完再考慮」。此外目前Pixel 6系列傳出只支援台灣大哥大的5G頻段，其他電信公司則是標示「N/A」。

圖擷自Google官網
圖擷自Google官網

根據官方數據，Pixel 6搭載6.4吋OLED螢幕，與三星合作客製化Tensor處理器，主鏡頭為5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，支援IP68防水防塵。容量分為128GB與256GB，顏色有風暴黑、海沫色、珊瑚粉，售價18990元起跳。

Pixel 6 Pro螢幕增大為6.71吋，主鏡頭增加4800萬畫素長焦鏡頭。容量同樣為128GB與256GB，售價26990元起。

Google發表新智慧手機Pixel 6。（圖／取自Google Store網站）
Google發表新智慧手機Pixel 6。（圖／取自Google Store網站）

Google Pixel 6 iPhone iPhone 13 Pro 手機

延伸閱讀

Google具體說明客製化處理器Tensor細節 影像處理、語音識別更強大

看iPhone 13 Pro螢幕頭超暈 苦主們慘哀：眼窩、頭全在痛

DXOMark相機評測出爐 iPhone 13相機比iPhone 12 Pro更好

64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選會是Google

相關新聞

Pixel 6、Pixel 6 Pro正式亮相 售價18,990元起 10月28日正式開賣

搭載首款由Google研發、專為Pixel設計晶片系統Google Tensor的Pixel 6與Pixel 6 Pro...

Google預售Pixel 6/6 Pro 相機新功能可移除路人甲

Google在台灣時間20日凌晨舉辦「 Pixel Fall Launch」全球線上發表會，推出全新 Pixel 手機 ...

Pixel 6 Pro真香？他猶豫和iPhone 13 Pro該買哪個…網友這樣看

在實體機、傳聞售價接連曝光後，Google終於正式發表年度旗艦Pixel 6、Pixel 6 Pro手機，售價分別為18990元起、26990元起，28日正式上市。由於蘋果在上個月發表了iPhone 13系列，有網友就求解「Pixel 6 Pro跟iPhone 13 Pro」到底該選哪個？

Google推出Pixel Pass服務綁定訂閱 但目前僅限美國境內Pixel 6系列

揭曉Pixel 6系列手機具體細節與上市資訊之餘，Google也確認推出名為Pixel Pass的服務綁定訂閱方案，但目前僅限搭配美國境內的Pixel 6系列手機使用。

Google Pixel 6售價18990元起 10月28日台灣開賣

在先前有不少傳聞提前曝光後，Google終於正式揭曉Pixel 6系列手機具體細節，同時也確認會在10月28日開放台灣等市場率先銷售。

Google具體說明客製化處理器Tensor細節 影像處理、語音識別更強大

如同先前說明，Google強調打造客製化處理器Tensor是為了發揮更高軟硬體整合效益，同時也能發揮旗下人工智慧技術運算效能，而此次設計重點更放在影像處理與語音識別應用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。