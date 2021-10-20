Google具體說明客製化處理器Tensor細節 影像處理、語音識別更強大

如同先前說明，Google強調打造客製化處理器Tensor是為了發揮更高軟硬體整合效益，同時也能發揮旗下人工智慧技術運算效能，而此次設計重點更放在影像處理與語音識別應用。

Tensor處理器是以三星5nm EUV製程打造，並且以兩組Arm Cortex-X1 CPU核心，搭配兩組運作時脈為2.25GHz的Cortex-A76 CPU，以及四組運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55 CPU構成八核心處理器，至於GPU部分則採用Mali-G78設計。

由於採用兩組Cortex-X1 CPU設計，相比去年推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Pixel 5，約在效能表現提升80%之譜，甚至將比僅採用單組Cortex-X1 CPU設計的Snapdragon 888處理器有更高運算效能表現。

藉由客製化處理器設計，意味在硬體運算模式將能更符合軟體設計，藉此發揮更高運算效率，藉此對應Pixe 6系列手機設定可高度仰賴聲控操作使用模式，並且能藉由人工智慧運算方式驅動相機拍攝表現，以及即時翻譯、人工智慧通話等應用，甚至也能藉由讓運算效率最佳化，藉此讓手機電力損耗降至最低，進而延長手機電力續航表現。

此外，Google也強調透過Tensor處理器提升手機上的機器學習效率，同時也能加快手機互動反應速度，讓使用者能獲得更流暢的操作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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