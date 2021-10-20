快訊

誰是中國好孩子：「乖澳門」能取代「壞香港」嗎？

東北季風減弱今各地回溫 周五再一波低溫下探18度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google具體說明客製化處理器Tensor細節 影像處理、語音識別更強大

聯合新聞網 / 楊又肇

如同先前說明Google強調打造客製化處理器Tensor是為了發揮更高軟硬體整合效益，同時也能發揮旗下人工智慧技術運算效能，而此次設計重點更放在影像處理與語音識別應用。

Tensor處理器是以三星5nm EUV製程打造，並且以兩組Arm Cortex-X1 CPU核心，搭配兩組運作時脈為2.25GHz的Cortex-A76 CPU，以及四組運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55 CPU構成八核心處理器，至於GPU部分則採用Mali-G78設計。

由於採用兩組Cortex-X1 CPU設計，相比去年推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Pixel 5，約在效能表現提升80%之譜，甚至將比僅採用單組Cortex-X1 CPU設計的Snapdragon 888處理器有更高運算效能表現。

藉由客製化處理器設計，意味在硬體運算模式將能更符合軟體設計，藉此發揮更高運算效率，藉此對應Pixe 6系列手機設定可高度仰賴聲控操作使用模式，並且能藉由人工智慧運算方式驅動相機拍攝表現，以及即時翻譯、人工智慧通話等應用，甚至也能藉由讓運算效率最佳化，藉此讓手機電力損耗降至最低，進而延長手機電力續航表現。

此外，Google也強調透過Tensor處理器提升手機上的機器學習效率，同時也能加快手機互動反應速度，讓使用者能獲得更流暢的操作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Google Pixel

延伸閱讀

Google擴產新手機

蘋果揭曉第一款針對MacBook Pro機種打造的M1 Pro、Max處理器

MacBook Pro重新打造 有瀏海螢幕、MagSafe磁吸充電介面

弄巧成拙！微軟釋出更新修復Windows 11 反而使AMD Ryzen CPU表現更差

相關新聞

Google Pixel 6售價18990元起 10月28日台灣開賣

在先前有不少傳聞提前曝光後，Google終於正式揭曉Pixel 6系列手機具體細節，同時也確認會在10月28日開放台灣等市場率先銷售。

Google發表新手機Pixel 6 官網大斷線5hr被預購塞爆？

Google在19日推出最新款旗艦手機Pixel 6和Pixel 6 Pro，押注其搭載自研系統處理器和新版安卓（And...

Google推出Pixel Pass服務綁定訂閱 但目前僅限美國境內Pixel 6系列

揭曉Pixel 6系列手機具體細節與上市資訊之餘，Google也確認推出名為Pixel Pass的服務綁定訂閱方案，但目前僅限搭配美國境內的Pixel 6系列手機使用。

Google具體說明客製化處理器Tensor細節 影像處理、語音識別更強大

如同先前說明，Google強調打造客製化處理器Tensor是為了發揮更高軟硬體整合效益，同時也能發揮旗下人工智慧技術運算效能，而此次設計重點更放在影像處理與語音識別應用。

看iPhone 13 Pro螢幕頭超暈 苦主們慘哀：眼窩、頭全在痛

蘋果今年第二次發表會，將在台灣時間19日凌晨1點開始，而在前一次發表會推出的iPhone 13系列，仍不斷掀起許多網友討論。近期，則有一些使用者表示，自己拿到iPhone 13後，出現了螢幕看久了會頭暈、眼睛模糊，甚至出現眼窩痛的情況。

Google擴產新手機

日經亞洲評論報導，在Google推出新產品之際，該公司已要求供應商生產逾700萬支的新款智慧手機Pixel 6，幾乎是去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。