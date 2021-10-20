Google推出Pixel Pass服務綁定訂閱 但目前僅限美國境內Pixel 6系列
揭曉Pixel 6系列手機具體細節與上市資訊之餘，Google也確認推出名為Pixel Pass的服務綁定訂閱方案，但目前僅限搭配美國境內的Pixel 6系列手機使用。
Pixel Pass服務綁定訂閱方案將包含200GB的Google One線上儲存空間，以及包含Play Pass、YouTube Premium與YouTube Music Premium等既有訂閱方案項目，甚至針對美國等已經推行虛擬電信服務Google Fi地區也會綁定基本資費方案內容。
此項訂閱方案初期僅限美國境內提供，但未來也可能針對不同國家地區推出差別化的訂閱內容，藉此吸引更多人使用Google旗下服務，同時也能增加更多人深度黏著使用比例。
至於訂閱價格部分，搭配Pixel 6購機使用的話，將以每月45美元價格計費，而購買Pixel 6 Pro的話，則會以每月55美元價格計算，基本提供服務內容大致相同，主要是在裝置額外保固與手機本身售價部分讓訂閱費用不同。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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