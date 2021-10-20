Google Pixel 6售價18990元起 10月28日台灣開賣

在先前有不少傳聞提前曝光後，Google終於正式揭曉Pixel 6系列手機具體細節，同時也確認會在10月28日開放台灣等市場率先銷售。

依照Google說明，Pixel 6系列將實現作為人工智慧應用媒介的設計理念。

實際上，Google在過去推出的Pixel系列手機持續採用相同設計理念，但在此次於Pixel 6系列採用與三星合作的客製化處理器Tensor，更讓Pixel 6系列手機能發揮更大人工智慧應用，並且搭配採Material You以使用者為中心的設計，藉由Android 12使手機更了解使用者需求。

同時，Google也強調Pixel 6系列帶來諸多硬體設計升級，其中更讓搭載12GB記憶體的Pixel 6 Pro，成為有史以來最能聰明運算的Pixel系列手機。

而藉由Tensor處理器與Android 12作業系統，Pixel 6系列可對應更聰明的Google Assistant數位助理服務，以及聲控操作與語音識別輸入，甚至可以在美國境內藉由Duplex技術使用Direct My Call及Wait Times等電話播打應用功能，另外也能藉由即時翻譯功能在英文、法文、德文、義大利文與日文之間即時互譯，並且以Private Compute Core功能確保運算隱私安全。

在相機拍攝部分，則是支援包含魔術橡皮擦、動態肖像模式、自然色調、人臉清晰、夜視、絕佳鏡頭、高解析變焦、長時間曝光等拍攝效果，同時更可藉由更大光圈、感光元件等設計讓相機拍攝畫質提升，並且以RealTone設計確保真實色調表現，Google更強調Pixel 6系列的相機更具包容性表現，不會因此影響不同人種被拍攝後的成像表現。

規格方面，Pixel 6將採用解析度為Full HD+的6.4吋OLED螢幕，搭載Google與三星合作客製化設計的Tensor處理器，電池容量為4614mAh，機身支援IP68等級防水防塵，主相機鏡頭則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。

而手機將改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為128GB與256GB，顏色則區分風暴黑、海沫色、珊瑚粉，建議售價則從599美元起跳，台灣地區售價則新台幣18990元起跳，最高售價為新台幣23990元。

而Pixel 6 Pro則採用與Pixel 6相似設計元素，一樣採Tensor處理器，但螢幕增加為6.71吋，解析度也提高為QHD+，電池容量增加為5000mAh，機身一樣支援IP68等級防水防塵，主相機鏡頭同樣搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，但額外增加4800萬畫素長焦鏡頭。

手機同樣改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為128GB與256GB，顏色則區分風暴黑、陽光黃、雲霧白，建議售價則從899美元起跳，台灣地區售價則從新台幣26990元起跳，最高售價為新台幣31990元。

兩款手機均透過單張nano SIM卡與單張eSIM設計對應雙卡雙待使用模式，並且支援Wi-Fi 6E無線網路與5G連網規格，同時使用者可以享有至少3年的Android主要版本更新與功能推送，另外更包含至少5年的Android安全性更新服務。

另外，Google將針對Pixel 6系列提供5年安全更新，並且藉由Titan M2提升80%資料安全運算效能，電池續航時間也能對應兩天電力使用需求，更確認支援30W有線快充與無線反向充電，更可藉由第二代Pixel Stand無線充電立架提供加倍的充電效率，而Google此次也針對Pixel 6系列推出新款保護殼配件。

至於Pixel 6系列手機將會在10月28日正式上市，台灣地區與美國等地區將可透過Google Play Store預購，同時台灣地區更可透過台灣大哥大門市、線上通路myfone購物、momo購物網、 PChome線上購物與蝦皮商城預購，。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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