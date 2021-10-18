看iPhone 13 Pro螢幕頭超暈 苦主們慘哀：眼窩、頭全在痛

蘋果今年第二次發表會，將在台灣時間19日凌晨1點開始，而在前一次發表會推出的iPhone 13系列，仍不斷掀起許多網友討論。近期，則有一些使用者表示，自己拿到iPhone 13後，出現了螢幕看久了會頭暈、眼睛模糊，甚至出現眼窩痛的情況。

有網友在PTT上以「看iPhone 13 Pro螢幕會頭暈」為題發文，指自己從iPhone XS換到iPhone 13 Pro，雖然各方面都很滿意，但就是螢幕看久了會覺得頭暈，隨後上網查資料才發現，這情況很可能是PWM調光導致的，便讓他好奇疑惑「想請問大家，這種調光方式是硬體先天決定的，還是後續可以透過軟體更新改善？」

此文一出，不少網友便紛紛表示自己也遇到相同狀況，「難怪覺得這兩天眼睛很痠，頭暈暈的，還以為沒睡好」、「3D暈患者超痛苦，用一下就想吐」、「剛拿到13mini眼睛好痠痛，還以為是螢幕太小的關係，從11換到這個，早上起來竟然眼窩痛，沒改善的話要退了」、「我玩3D遊戲不會暈，還特愛玩射擊遊戲，但用OLED就是痠累、眼窩痛、暈、眉間痛、偏頭痛，而且一換傳統LED的手機就好了」。

除此之外，也有一名YouTuber也遇到相同的情況，並拍影片說明，一直以來iPhone的OLED螢幕都是使用PWM（派衝寬度調變）調光，是利用閃爍的方式來控制螢幕的亮度，閃爍越慢就越暗。但自從iPhone 12 Pro開始，PWM調光是240Hz，而這次的iPhone 13 Pro則為480Hz，「理論上這個頻率越高越好，人眼越察覺不到，但用完13 Pro覺得眼睛糊到不行，很疲勞、眼窩痛，還會頭暈。」

為了解決這樣的困擾，他也嘗試將螢幕亮度調到45%以上，或降低白點值，但仍無法緩解，最後唯一發現能緩解的是「大量使用深色模式，對眼睛的傷害才稍微降低了。」

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