Sony Mobile與魅族攜手 將「Flyme在地化應用」帶到Xperia系列手機
由於中國境內Android手機使用模式與國際市場一直有很大差異，因此Sony Mobile稍早宣布與魅族攜手合作，將透過魅族旗下Flyme客製化介面所搭載在地化應用服務，讓Sony Mobile在中國市場銷售的Xperia系列手機可以更符合在地使用需求。
此項合作並非意味在中國市場銷售的Xperia系列手機將搭載Flyme客製化作業系統，而是透過預載或選擇下載安裝方式，讓使用者能在Xperia系列手機使用諸如Flyme所提供應用服務市集、郵件服務，以及天氣等在地化內容。
Sony Mobile過去其實也與騰訊應用寶服務合作，但顯然並未帶動更好的在地化服務整合效益。
而此次與魅族合作，更意味Flyme對外開放合作使用的市場策略成功吸引一線業者採用，或許未來也會持續強化Flyme對外合作發展可能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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