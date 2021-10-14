不想接LINE電話？內行揭「隱藏版功能」 一秒阻隔惱人來電

隨著網路和科技發達，現代人習慣利用通訊軟體傳遞訊息，取代直接打電話聯繫。不過有位網友就抱怨，許多人總習慣頻繁使用LINE「語音通話」和「傳送語音訊息」，讓他深感困擾。對此，有內行人指出一招「隱藏版功能」，讓不想接到通話的人能一秒清靜。

原PO在PTT發文表示，他非常討厭遇到兩類型的LINE用戶，第一是只要傳送或收到訊息，總是下一秒就立刻撥打語音電話的人，他也發現，這類型大多是主管或個性較為急躁，因為嫌打字麻煩才希望直接用講的；第二種則是習慣錄一堆冗長的語音訊息、強迫你點開收聽的人，這類則大多是打字較慢的用戶。

針對第一種用戶，原PO認為，文字訊息比較有憑有據，也能記錄下雙方聯絡的過程，除非有難以理解的狀況再透過電話討論即可，因此他現在看到有人一直來電，基本上都直接拒接；至於第二種狀況，他則直言希望LINE加入停用語音訊息的功能，「讓我們需要安靜的人，可以保留一點私人空間」。

文章曝光後，引起許多用戶的共鳴，紛紛留言「真的很討厭，以為只有自己的時間才是時間」、「LINE通話錄音app錄不到，沒辦法保存對話」、「不是隨時隨地都能接聽電話，突然打來不太妥」、「老人家不會打字需要使用語音功能可以體諒，但年輕人或者職場同事一直傳真的很惱人」、「語音要拿到耳邊聽，螢幕不小心轉動就要重來，有夠麻煩」、「根本只圖自己方便」、「直接打過來真的很沒禮貌」。

其中，有內行人就指出「我記得已經可以停用」、「我LINE電話可以暫時停用，真的救了我」、「有關掉的功能」；事實上，用戶於LINE主頁面設定選單中，點選「通話」設定，並將「語音通話功能」關閉，便可避免接聽任何LINE來電，當有通話需要時再重新打開，就能恢復正常功能。

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