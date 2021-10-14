高雄亞灣設5G XR O-RAN實驗場 免費測試平台啟用

高雄市在亞洲新灣區打造5G AIoT新創園區，首座「5G XR O-RAN實驗場」今天在高軟鴻海大樓啟用，提供業者免費運用5G專網研發平台。市府指出，新創基地預計本月底開幕，人才基地也會在11至12月陸續開幕啟用，人工智慧物聯網（5G AIoT）軟硬體設施陸續到位。

「亞灣5G AIoT創新園區」今年2月啟動，中央預計5年內投資110億元，高市府也加碼補貼貸款利息、租金與勞工薪資，鼓勵新創公司進駐。今天上午，高市府副市長羅達生會同經濟部加工處長楊伯耕處長、HTC亞太區總經理黃昭穎等人宣布，「5G XR O-RAN實驗場」正式啟用。

羅達生指出，市府在今年4月申請全國第一張5G專頻使用證照，包含高流、電競館、高展館、鴻海大樓、台壽大樓即將啟用的港埠旅運中心等，都可在場域內進行5G專頻實驗；5G擁有大頻寬、大連結、低延遲等特色，藉由HTC兼具彈性、臨時性的布建，有利互動育樂、影音展演、智慧醫療、智慧製造、智慧觀光等創新業者，將吸引更多業者群聚及創新應用發展。

HTC亞太區總經理黃昭穎說，HTC在草衙道架設全國首座5G專頻專網公開體驗場域，可驗證5G專網品質及穩定度；5G XR O-RAN實驗場是深耕高雄的第一步，未來希望與更多在地團隊合作，讓5G實證落地高雄，打造5G高雄隊。

經發局長廖泰翔補充，｢5G XR O-RAN實驗場｣是亞灣首座免費測試研發平台，打破傳統封閉式系統，歡迎5G應用服務廠商或創新團隊提出申請。

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