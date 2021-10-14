黑鯊手機4s系列揭曉 同步推出自由鋼彈特別版與首款真無線耳機

繼上半年推出黑鯊手機4系列之後，黑鯊再次推出換上Qualcomm Snapdragon 888+與Snapdragon 870處理器的黑鯊手機4s系列，更推出旗下首款真無線耳機鳳鳴。

外觀部分，黑鯊手機4s系列基本上延續黑鯊手機4系列的設計，但或許是為了配合與萬代南夢宮合作打造的自由鋼彈特別版，因此在背蓋設計換上更像機甲風格，並且加入象徵自由鋼彈的紅、白、藍色系，甚至在背蓋也加入自由鋼彈相關元素。

不過，在一般版本中仍會維持提供黑色與白色款式，並且區分黑鯊手機4s與黑鯊手機4s Pro，後者更採用玻璃背蓋設計，前者僅採用塑膠材質。

硬體規格方面，除了分別搭載Snapdragon 888+與Snapdragon 870處理器，兩款手機均搭載LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，以及解析度為Full HD+、支援144Hz畫面更新率的6.67吋三星E4等級AMOLED開孔螢幕，並且加入液態冷卻系統設計，更在黑鯊手機4s Pro規格中加入以磁碟陣列形式提升資料存取效率的SSD。

另外，先前在黑鯊手機4系列加入的磁動力驅動側面機械式按鍵依然沿用，同樣可對應100萬次使用壽命。聲音部分依然採用1226線性揚聲器、七磁路發聲單體，以及1.5CC容積對稱雙喇叭模組，手機本身也保留3.5mm耳機孔。

而內建電池則是4500mAh容量，支援120W有線快充，相機部分則分別採用2000萬畫素視訊鏡頭，而黑鯊手機4s採用4800萬畫素、Sony IMX582感光元件設計的廣角鏡頭，黑鯊手機4s Pro則換成6400萬畫素設計的三星ISOCELL GW3感光元件，其餘則均配置800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭。

此次同步推出的鳳鳴真無線耳機，則是採用半入耳設計，對應85毫秒延遲反應，以及14.2mm發聲單體設計，搭配攜行充電盒最高可對應28小時使用時間，同樣也會與萬代南夢宮合作推出自由鋼彈特別版。

建議售價方面，黑鯊手機4s將以人民幣2699元起跳價格銷售，黑鯊手機4s Pro則以人民幣4799元起跳價格銷售，自由鋼彈版本建議售價則是人民幣3499元，至於鳳鳴真無線耳機建議售價則是人民幣299元，而自由鋼彈版本將以人民幣349元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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