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Google Assistant數位助理服務推出滿5年 已成為重要互動介面

聯合新聞網 / 楊又肇

在2016年的Google I/O上首次對外揭曉後，Google Assistant目前已經推出超過5年，至今成為使用者與Android手機重要互動介面，同時也在日常生活協助使用者解答各類提問，或是協助處理諸多事項。

依照Google統計，Google Assistant數位助理服務目前已經在超過90個國家地區，透過將近30種語言介面提供使用，同時更提供10種不同男女、音調選項，讓使用者能選擇符合個人需求的聲音表現。

而目前更有超過1億款智慧家電設備與Google Assistant連動，其中包含智慧燈具、監控設備與恆溫裝置。

在目前使用中，Google已經透過BERT自然語言模型，讓Google Assistant更容易理解人類語言表達內容，並且能以更擬真方式產生互動。在後續推出的Duplex技術，更讓Google Assistant能接手處理餐廳預訂，或是代接特定電話，在近年受到新型冠狀病毒疫情影響，Google更藉由Duplex技術協助店家處理線上客服與訂位、訂餐需求。

未來Google更計畫將「MUM」語言模型技術應用在Google Assistant，藉此更能理解人類說話內容，並且協助使用者更聰明搜尋解答、找到更多實用內容。

針對隱私部分，Google自然也強調對使用者隱私權相當看重，另外也能透過Voice Match功能識別不同使用者身分，在駕駛使用過程更可透過全程語音方式互動，甚至可以連動使用Google Pay等功能。

Google表示未來將持續讓Google Assistant變成更方便使用手機的數位助理服務，另外也將透過加入Matter規範，讓Google Assistant日後可以與其他物聯網連接規範裝置連動，無須擔心是否僅支援蘋果或亞馬遜相容連接規範。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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