Google Assistant數位助理服務推出滿5年 已成為重要互動介面
在2016年的Google I/O上首次對外揭曉後，Google Assistant目前已經推出超過5年，至今成為使用者與Android手機重要互動介面，同時也在日常生活協助使用者解答各類提問，或是協助處理諸多事項。
依照Google統計，Google Assistant數位助理服務目前已經在超過90個國家地區，透過將近30種語言介面提供使用，同時更提供10種不同男女、音調選項，讓使用者能選擇符合個人需求的聲音表現。
而目前更有超過1億款智慧家電設備與Google Assistant連動，其中包含智慧燈具、監控設備與恆溫裝置。
在目前使用中，Google已經透過BERT自然語言模型，讓Google Assistant更容易理解人類語言表達內容，並且能以更擬真方式產生互動。在後續推出的Duplex技術，更讓Google Assistant能接手處理餐廳預訂，或是代接特定電話，在近年受到新型冠狀病毒疫情影響，Google更藉由Duplex技術協助店家處理線上客服與訂位、訂餐需求。
未來Google更計畫將「MUM」語言模型技術應用在Google Assistant，藉此更能理解人類說話內容，並且協助使用者更聰明搜尋解答、找到更多實用內容。
針對隱私部分，Google自然也強調對使用者隱私權相當看重，另外也能透過Voice Match功能識別不同使用者身分，在駕駛使用過程更可透過全程語音方式互動，甚至可以連動使用Google Pay等功能。
Google表示未來將持續讓Google Assistant變成更方便使用手機的數位助理服務，另外也將透過加入Matter規範，讓Google Assistant日後可以與其他物聯網連接規範裝置連動，無須擔心是否僅支援蘋果或亞馬遜相容連接規範。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪Toyz近況「已剃光頭」 他曝「監獄公道伯」節目有機會開拍
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言