三星將在10/20舉辦下半年第二場發表會 可能揭曉新款中階手機

結束今年下半年的Unpacked活動之後，三星稍早又宣布將在美國東岸時間10月20日上午10點 (台灣時間10月20日晚間10點)舉辦另一場「Galaxy Unpacked Part 2」發表活動。

三星並未透露這場活動預計公布細節，但從邀請函設計視覺包含三星相機app，以及SmartThings app等服務圖示，以及透露藉由科技表達自我的描述，或是有可能會是新款Galaxy A系列手機。

另外，從視覺圖像充滿黃色、白色、黑色、粉色與藍色設計，似乎暗示新機也會採用多彩設計，藉此吸引年輕用戶族群。

先前有不少消息指稱三星準備推出新款Galaxy S21 FE，但在受到關鍵零件供貨受影響，加上年度銷售的Galaxy S21在市場實際售價已經變得更低，三星後來似乎已經取消推出Galaxy S21 FE，並且將產能移轉給今年主打的Galaxy Z Flip 3。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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