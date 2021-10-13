幫Galaxy Z Flip 3螢幕碎裂滅火？三星再發影片強調「很耐用」

或許是呼應9to5Google網站日前報導Galaxy Z Flip 3因長時間放置未使用，卻發生原本折合上的螢幕掀開後碎裂情況，三星稍早公布內部對於Galaxy Z Flip 3與Galaxy Z Fold 3的螢幕耐用測試影片，顯然希望說服消費者今年推出的兩款螢幕可凹折螢幕實際上很耐用。

三星分別以抗壓、防水、機身結構，以及S Pen書寫等測試項目，藉此詮釋兩款螢幕可凹折手機耐用情形。

其中更標榜搭載IP6X防水設計，將可對應機身完全浸水防護，更標榜螢幕可承受凹折20萬次，平均可在5年使用時間內以每天凹折手機螢幕約100次形式使用，同時包含採用第二代超薄玻璃 (UTG)防護設計，以及新款框體與鉸鍊結構設計都更耐用。

另外，此次在Galaxy Z Fold 3搭載的S Pen手寫功能，更標榜能承受高度手寫筆點按、筆尖滑動等壓力，藉此說明今年推出的螢幕可凹折手機耐用程度。

在先前情況中，9to5Google網站報導指出，其編輯測試Galaxy Z Flip 3之後，在手機維持折合情況下收納於正常溫度環境，卻在幾天後再次掀開手機螢幕時，發現螢幕凹折處出現碎裂，雖然一開始並未影響螢幕觸控操作，但隨著折合次數增加造成螢幕無法順利觸控。

而部分Galaxy Z Flip 3使用者也回報有類似情況，甚至也有部分使用者表示類似情況也出現在螢幕尺寸更大的Galaxy Z Fold 3等機種。

不過，三星雖然釋出影片強調Galaxy Z Fold 3及Galaxy Z Flip 3的螢幕耐用表現，卻仍未針對9to5Google網站，以及部分使用者的Galaxy Z Flip 3發生螢幕碎裂情況作回應。

部分市場看法認為，原因可能出現在新款UTG超薄玻璃材質設計仍有耐用性問題，另外也有看法指出問題在於AMOLED特性並不適合用於螢幕凹折使用模式。

在此之前，三星推出的Galaxy Z Fold 2，以及早期推出的第一款Galaxy Fold也都有螢幕出現凹折處損毀情況，加上今年也有類似問題產生，顯然三星若希望能讓螢幕可凹折手機普及應用，此類凹折產生問題勢必要先解決。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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