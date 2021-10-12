「Pixel Pass」是什麼？配合Pixel 6系列發表 Google可能推出綁定訂閱方案
相關消息指出，Google可能計畫配合Pixel 6系列手機發表，同步推出名為「Pixel Pass」的服務綁定訂閱方案。
從名稱上來看，自然可以聯想是為了與蘋果推出的Apple One競爭，同時也能增加旗下付費訂閱服務使用量。
依照YouTuber M. Brandon Lee透露說法，「Pixel Pass」將包含Google One、Play Pass、YouTube Premium (或YouTube Music)等既有訂閱方案項目，甚至針對美國等已經推行虛擬電信服務Google Fi地區，似乎也會綁定基本資費方案內容。
此項訂閱方案初期可能僅限美國境內提供，但未來也可能針對不同國家地區推出差別化的訂閱內容，藉此吸引更多人使用Google旗下服務，同時也能增加更多人深度黏著使用比例。
至於Pixel 6系列手機推出時，是否也會搭配新機推出免費試用「Pixel Pass」訂閱方案，暫時還無法確認。
Pixel Pass: This appears to be a blend of the iPhone upgrade plan where you can get a new phone every year and the Apple One Subscription.— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 10, 2021
Contains YouTube Premium, Google One, Play Pass, extended warranty, and is associated with Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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