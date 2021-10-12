快訊

直播／今本土+0！4例確診皆為境外移入、無死亡個案

台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「Pixel Pass」是什麼？配合Pixel 6系列發表 Google可能推出綁定訂閱方案

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，Google可能計畫配合Pixel 6系列手機發表，同步推出名為「Pixel Pass」的服務綁定訂閱方案。

從名稱上來看，自然可以聯想是為了與蘋果推出的Apple One競爭，同時也能增加旗下付費訂閱服務使用量。

依照YouTuber M. Brandon Lee透露說法，「Pixel Pass」將包含Google One、Play Pass、YouTube Premium (或YouTube Music)等既有訂閱方案項目，甚至針對美國等已經推行虛擬電信服務Google Fi地區，似乎也會綁定基本資費方案內容。

▲(圖／擷自M. Brandon Lee個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自M. Brandon Lee個人Twitter頁面)

此項訂閱方案初期可能僅限美國境內提供，但未來也可能針對不同國家地區推出差別化的訂閱內容，藉此吸引更多人使用Google旗下服務，同時也能增加更多人深度黏著使用比例。

至於Pixel 6系列手機推出時，是否也會搭配新機推出免費試用「Pixel Pass」訂閱方案，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Google Pixel 6

延伸閱讀

收過通知嗎？Google警告1.4萬名Gmail用戶 恐淪為俄羅斯駭客APT28的目標

64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選會是Google

茶杯變鍵盤？日本Google推出「鍵盤茶杯」讓你邊工作邊喝飲料

Google擴大投資非洲 將以10億美元建置海底電纜、推動數位化轉型

相關新聞

Touch ID還在！達人爆料iPhone SE 3這些地方升級 明年春季登場

日本科技博客 Mac Otakara 表示，可靠的中國消息來源已經證實了這些之前洩露的關鍵點。新的 iPhone SE 3 將保留 iPhone 8 風格的設計，但使用 iPhone 13 內部組件，配備 5G 和蘋果的 A15 仿生處理器。

「Pixel Pass」是什麼？配合Pixel 6系列發表 Google可能推出綁定訂閱方案

相關消息指出，Google可能計畫配合Pixel 6系列手機發表，同步推出名為「Pixel Pass」的服務綁定訂閱方案。

疑似Pixel 6系列官網圖像素材曝光 揭曉更多新機細節

在日前有不少Pixel 6系列手機規格細節曝光後，@evleaks也以疑似官方網站圖像素材內容，透露Pixel 6系列手機更多規格細節，其中包含Titan M2安全晶片，電池續航力可對應兩天使用時間，以及配置康寧Gorilla Vitus強化玻璃。

三星Galaxy Z Flip 3強調「耐用」 仍發生螢幕碎裂、無法順利觸控問題

雖然三星強調今年用在Galaxy Z Flip 3與Galaxy Z Fold 3的可凹折螢幕作了不少強化，但9to5Google網站方面似乎發生Galaxy Z Flip 3在一段時間未使用後，導致螢幕凹折處的玻璃出現碎裂情況。

鐵粉快來看！Google Pixel 6新機10月20日發表 網傳這時間上市

Google今天在推特宣布，將於台灣時間10月20日凌晨1時（美東時間10月19日上午10時）舉辦新一代智慧型手機Pix...

5G換機潮 非蘋新機銷售告捷

搶5G換機潮，非蘋陣營新機銷售告捷，Sony Mobile日前推出的Xperia 1III和Xperia 10 III獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。