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Touch ID還在！達人爆料iPhone SE 3這些地方升級 明年春季登場

聯合新聞網 / 愛瘋日報

日本科技博客 Mac Otakara 表示，可靠的中國消息來源已經證實了這些之前洩露的關鍵點。新的 iPhone SE 3 將保留 iPhone 8 風格的設計，但使用 iPhone 13 內部組件，配備 5G 和蘋果的 A15 仿生處理器。

Mac Otakara 報導說，下一代 iPhone SE 3 將保持 4.7 英寸顯示螢幕和 Touch ID 的設計，但提供更快的 A15 處理器和 Snapdragon X60 5G 調製解調器。

新的 iPhone SE 將裝入蘋果最新的 A15 晶片，支援 5G 行動網路。Mac Otakara 預計新款 iPhone SE 的生產將在 12 月開始，並在 2022 年春季開始向客戶發貨。

春季上市符合蘋果對 iPhone SE 的一貫安排。第一代 iPhone SE 在 2016 年 3 月首次亮相，第二代機型在 2020 年 4 月到來。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 iPhone SE Touch ID

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