疑似Pixel 6系列官網圖像素材曝光 揭曉更多新機細節

更新：相關資料顯示Pixel 6系列提供5年安全更新，另外也確認支援30W有線快充與無線反向充電，新款無線充電座更提供加倍的充電效率。

在日前有不少Pixel 6系列手機規格細節曝光後，@evleaks也以疑似官方網站圖像素材內容，透露Pixel 6系列手機更多規格細節，其中包含Titan M2安全晶片，電池續航力可對應兩天使用時間，以及配置康寧Gorilla Vitus強化玻璃。

日前已經確認會在美國西岸時間10月19日上午10點 (台灣時間10月20日凌晨1點)揭曉的Pixel 6系列，除了預期會搭載Android 12版本作業系統，同時也已經傳出具體規格，以及台灣上市日期與售價，其中更透露將維持與台灣大哥大合作銷售。

依照目前曝光消息，透露Pixel 6及Pixel 6 Pro都會在10月28日於台灣市場銷售，並且從10月20日至27日間開放預購。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

規格方面，Pixel 6將採用解析度為Full HD+的6.4吋螢幕，搭載Google與三星合作客製化設計的Tensor處理器，電池容量為4614mAh，機身支援IP68等級防水防塵，主相機鏡頭則搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。

而手機將改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為128GB與256GB，顏色則區分黑、灰、橘色，但僅前一款配色提供256GB儲存容量版本。

建議售價則從新台幣17990元起跳，最高售價為新台幣22990元。

而Pixel 6 Pro則採用與Pixel 6相似設計元素，一樣採Tensor處理器，但螢幕增加為6.71吋電池容量增加為5000mAh，機身一樣支援IP68等級防水防塵，主相機鏡頭同樣搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，但額外增加4800萬畫素長焦鏡頭。

手機同樣改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為256GB與512GB，顏色則區分黑、金、銀色，只有黑色提供512GB儲存容量版本。

建議售價則從新台幣25990元起跳，最高售價為新台幣30990元。

另外，Google將會推出第二代Pixel Stand無線充電立架，並且藉由Titan M2提升80%資料安全運算效能，電池續航時間也能對應兩天電力使用需求。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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