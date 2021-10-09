三星Galaxy Z Flip 3強調「耐用」 仍發生螢幕碎裂、無法順利觸控問題
雖然三星強調今年用在Galaxy Z Flip 3與Galaxy Z Fold 3的可凹折螢幕作了不少強化，但9to5Google網站方面似乎發生Galaxy Z Flip 3在一段時間未使用後，導致螢幕凹折處的玻璃出現碎裂情況。
依照9to5Google網站報導指出，其編輯測試Galaxy Z Flip 3之後，在手機維持折合情況下收納於正常溫度環境，卻在幾天後再次掀開手機螢幕時，發現螢幕凹折處出現碎裂，雖然一開始並未影響螢幕觸控操作，但隨著折合次數增加造成螢幕無法順利觸控。
而部分Galaxy Z Flip 3使用者也回報有類似情況，甚至也有部分使用者表示類似情況也出現在螢幕尺寸更大的Galaxy Z Fold 3等機種。
不過，三星目前並未對此情況作回應。
類似情況其實在先前推出機種也曾發生，原因包含不正常使用情況下，造成螢幕因為超出負荷而產生碎裂，另外則可能因為溫度產生急遽變化，導致螢幕材質生變而使原本可凹折韌度失效。
目前還無法確認具體造成此現象的原因，同時發生案例仍不算多情況，或許仍有可能視因為人為操作等因素造成。但如果接下來開始出現更大規模損壞回報的話，或許代表三星此次用於Galaxy Z Flip 3與Galaxy Z Fold 3的可凹折螢幕材質可能有一定問題存在。
就先前康寧說明，可凹折螢幕最大挑戰在於耐用度，尤其在觸控螢幕組成包含顯示層、觸控感應層、背光模組，同時還包含外側保護層，而在螢幕凹折過程產生拉伸、延展形變會產生不同應力，導致各層受力不均情況，因此可能會造成碎裂受損等情形，因此也成為可凹折螢幕研發時面臨挑戰。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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