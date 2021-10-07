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聯想曾有意在MWC 2021揭曉Android掌機 以及水冷版遊戲手機

聯合新聞網 / 楊又肇

在意外上傳至德國日本官網的產品圖像，透露聯想曾計畫在今年MWC 2021期間公布一款以Android作業系統打造的掌機裝置，但最終並未對外公布此項產品。另外，聯想似乎原本也計畫在MWC 2021推出水冷版本的遊戲手機Legion Phone Duel H20 Edition，但最終也未對外公布。

從相關圖像顯示，聯想此款裝置是以Legion Play為稱，不僅採用Android平台作業系統，藉此讓使用者可遊玩Android平台遊戲內容，更可透過串流方式使用NVIDIA GeForce NOW等服務。

而硬體規格則採用16:9顯示比例的7吋窄邊框螢幕，機身則搭載左右控制器與雙震動馬達，內建電池為7000mAh，連接埠為USB-C，但不確定是否對應更高瓦數的充電功率。

整體外觀來看，Legion Play與Sony過去曾經推出的PlayStation Vita十分相似，同時聯想將此項裝置設定為可遊玩3A遊戲作品，並且計畫與更多開發者合作打造更多遊戲作品。

不過，從目前聯想並未公布此款裝置來看，有可能考量現行手機已經可以滿足相同使用需求，甚至可以透過遊戲手機滿足更高遊玩體驗，加上透過網路串流方式遊玩3A等由PC平台遊戲，實際上也能透過一般手機執行，顯然並沒有需要特別透過單一裝置對應此類市場需求。

同樣從聯想官網曝光內容，更顯示聯想曾計畫在MWC 2021期間公布水冷版遊戲手機Legion Phone Duel H20 Edition，但最後也同樣未對外公布此項產品，或許是因為實際量產面臨挑戰，最終取消此款產品上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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