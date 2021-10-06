華為Mate 50系列延至明年初亮相 換上僅支援4G的S898處理器

由於今年較晚推出旗艦手機P50系列，因此相關說法指稱華為接下來預計推出的旗艦手機Mate 50系列將會在更晚時間推出，甚至可能延後至明年初問世。另外，受到美國技術出口禁令影響，華為旗下海思半導體依然無法透過台積電等代工資源製造新款處理器，因此有可能在Mate系列維持與Qualcomm合作，可能繼續採用4G連網功能版本的新款處理器設計。

由於P50系列直到今年7月底才正式揭曉，甚至有些款式等到9月才正式進入市場銷售，因此理論上不會太快對外揭曉，加上市場傳聞華為將持續與Qualcommm合作，將可能在Mate 50系列採用下一款旗艦等級Snapdragon處理器，亦即最快會在今年底揭曉的Snapdragon 898 (暫稱)。

不過，受限目前美國出口禁令影響，Mate 50系列預計採用的Snapdragon 898預期仍僅對應4G連網規格，Qualcomm向其他業者提供版本則會以5G連網規格為主。

而若以Snapdragon 898處理器最快會在今年底亮相，華為有可能會在今年底宣布成為首波採用此款處理器的業者之一，因此Mate 50系列可能最快會在明年初揭曉，但目前尚未有具體細節傳聞。

至於Snapdragon 898處理器規格方面，有可能會維持採用三叢集設計，其中包含運作時脈達3.0GHz的Cortex X2核心，並且以三星改良的4nm EUV製程打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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