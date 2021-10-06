OPPO確定10/11下午揭曉國際版ColorOS 12介面 納入Android 12相關設計

在Google宣布釋出Android 12 AOSP版本之後，OPPO很快地也宣布將在10月11日下午5點公布對應國際版機種使用的ColorOS 12，同時也確定納入對應Android 12作業系統的設計。

在先前宣布消息中，OPPO確認旗下旗艦手機產品將可獲得至少三個Android作業系統重大版本更新，包含Find X系列與OnePlus系列機種都能確保獲得升級保證。

而在日前針對中國境內銷售機種使用的ColorOS 12版本操作介面更新中，OPPO說明將針對使用視覺、功能介面及用戶隱私做升級，不僅解決過往操作介面容易卡頓問題，更可透過常用數據與不常使用內容分別做處理，藉此避免產生碎片化數據，造成作業系統運作遲滯，強調在此調整下的操作體驗，透過模擬經過36個月的情況下，可讓讀寫效率降低幅度控制在5%以內，同時操作延遲表現僅在2.75%比例內。

另外，在操作介面部分，則是先針對視覺感受部分做了調整，包含透過留白、提高文字顯示對比，以及更明顯顏色區隔等方式，讓使用者操作視覺更直接，同時也讓使用者能有更真實的介面感受。除了會針對手機、平板及智慧手錶裝置提供不同對應版本，同時也會藉由量子動畫引擎3.0模擬操作阻力、慣性等物理性質，讓使用者點按按鍵、撥動物件時扭更擬真感受。

至於在功能部分則是強化自由浮動視窗、側邊工具列進行強化，並且融入跨平台操作特定，讓手機更容易與Windows 10等PC裝置連動，甚至可透過最高45Mbps資料傳輸率進行數據傳輸、檔案編輯，或是共享剪貼板內容，更加入智慧字幕、多裝置相互尋找、快速卡片內容，以及相簿共享等功能，更可對應車載系統投放螢幕內容使用模式。

在隱私部分，OPPO強調ColorOS 12也會採用與Android 12相同設計，當app取用相機、麥克風、定位資訊等資訊時，螢幕就會跳出相關提示，同時當使用者分享與個人資訊有關照片、影片時，系統將會自動把敏感資訊隱藏。

不過，針對國際版釋出更新內容是否會與中國市場使用版本有明顯差異，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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