Google釋出Android 12 AOSP版本 意味正式版本與Pixel 6系列即將推出

從今年2月中旬釋出首波測試版本，並且接連經歷幾個測試版本更新後，Google也開始釋出Android 12 ASOP (Android Open Source Project)版本，意味接下來也準備向Pixel系列機種，以及符合首波更新升級手機釋出Android 12正式版本。

Android 12將會大幅提升用戶隱私安全，其中包含在新版Chrome瀏覽器使用的WebView工具新增SameSite cookie行為管理功能，讓使用者能清楚知道自己在瀏覽網頁時，會有哪些數據被紀錄，同時也能針對個人需求調整cookie使用方式。此外，新版Android 12將會讓所有App藉由Netlink MAC工具保護個人連結位置等資訊，同時也強調讓使用者有更高的隱私控制權。

而在多媒體內容方面，則是進一步強化諸如HEVC在內編碼效率、加入支援壓縮比例更高的AVIF格式檔案，同時也進一步強化多工執行效率，並且降低在背景維持運作App耗電情況，其他部分則包含強化富媒體支援相容性，以及加入可配合音效節奏的振動觸覺效果，讓手機振動功能可隨著鈴聲、音樂節奏改變。

其他部分則包含強化手勢操作、重新調整訊息推播通知介面，以及App執行反應速度與Binder IPC通話效率。至於在Google Play版本更新部分，將會藉由Project Mainline設計以模組化形式加快更新效率。

針對其他非手機裝置部分，Google也強調Android 12將針對平板、螢幕可凹折手機，以及電視類產品使用介面進行最佳化。

以先前公布消息來看，首波符合更新機種依然會以Pixel 3系列、Pixel 3a系列、Pixel 4系列、Pixel 4a系列，以及Pixel 5為優先，接下來包含三星、Sony、小米、vivo、OPPO、realme、OnePlus等手機品牌機種也都會陸續加入更新，但可能因為不同品牌介面客製化、系統最佳化等調整進度差異，實際獲得更新時間可能會有不同。

隨著Android 12正式版本即將推出，代表Google接下來也準備對外公布Pixel 6系列具體細節，從先前已經有消息指出Pixel 6系列會在10月28日於台灣市場開賣，並且從10月20日至27日間開放預購，意味全球發表活動有可能如先前傳聞落在10月19日，或是其他10月中旬時間。

另外，Google更計畫在美國西岸時間10月27日至28日間舉辦Android開發者活動，將透過超過30場議程及長達50分鐘的主題演講，著重在Android 12版本作業系統的app開發，以及跨裝置應用設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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