OPPO螢幕可凹折手機或卷軸手機 可能要等到明年
雖然今年初就有不少傳聞指稱OPPO將在今年推出螢幕可凹折手機，但至今仍未有具體消息。不過，OPPO中國區總裁劉波近期在合作夥伴峰會上，則再次暗示公司著手研究螢幕可凹折手機，以及日前曾經提出概念設計的捲軸手機，顯然此類產品仍會是OPPO發展目標。
OPPO已經提出旗下螢幕可凹折手機，同時也提出可透過左右拉伸，藉此改變螢幕使用面積的捲軸手機，甚至去年提出的概念設計幾乎已經有具體完成度，但OPPO後續並未使其成為正式商品。
而從目前多數手機業者都開始進軍螢幕可凹折手機等設計，藉此在傳統手機產品尋求突破可能性，進而爭取全新市場發展機會。
除此之外，先前市場也傳出OPPO有意推出平板裝置，或許計畫在目前Android平台市場競爭相對不算激烈情況下，嘗試不同發展可能性。
以目前情況來看，OPPO可能要等到2022年才會推出旗下螢幕可凹折手機，或是捲軸手機產品，甚至平板裝置可能也會進一步作評估才有可能進入市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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