網友討論iPhone電池何時該換 官方推「4招」延長電池壽命

不少人的手機都是使用iPhone，然而iPhone用久了之後，最為人詬病的大問題就是「非常耗電」，因此舊iPhone就需要更換電池，才能繼續正常使用。對此便有網友發文討論「大家iPhone電池都何時更換啊？」引發許多果粉留言回應。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上貼文指出，自己非常好奇拿iPhone的人，「電池健康度都會掉到多少才會去更換電池？」因為自己現在是拿著已經使用一年八個月的iPhone 11，因為沒有財力換iPhone 13，所以想要換電池。

此文一出，便有許多網友紛紛依照自身經歷留言「我都80左右換欸」、「75換差不多吧」、「11 Pro Max一年8個月，電池還算健康欸！還有93％」、「12 Pro Max 去年11月13拿到現在95%」、「我差不多是70％換」、「我才用一年就90％了，真的消耗超快」、「我是7+，用四年多，剩下60幾%才換電池」、「我43％還沒換，要一直充電插著才能用」。

而根據蘋果官網電池健康更換指南說明，正常iPhone電池的設計，經過500至800次的充電循環，電池的壽命分數可能到達80％，只要低於80％，或者接近80％，就會覺得iPhone耗電異常。

蘋果官網電池健康更換指南也提到四大秘訣，可以提高電池的壽命。分別為「把軟體更新到最新版本」、「避免極端的環境溫度」、「充電時先卸除某些護套，以免導致過熱」、「當要長時間存放時，電池應存有一半的充電量」。

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