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榮耀獨立後首款螢幕可凹折手機Magic X 傳於第四季推出

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經有消息指稱榮耀將推出名為Magic X的螢幕可凹折手機，同時也在今年2月8日申請相關商標專利，而目前有說法表示此款手機將在今年第四季推出。另一方面，華為也準備針對女性用戶推出類似三星Galaxy Z Flip系列的螢幕可凹折手機，並且將以Mate V為稱，同樣也會以相對低價策略吸引市場。

依照先前榮耀董事長萬飆透露，將會在今年推出重點產品，其中預期包含榮耀高階機種，以及Magic品牌系列產品，相關看法更認為榮耀將會比照華為品牌推出新款螢幕可凹折手機產品。

而相關消息指稱，Magic X採用可凹折螢幕源自中國維信諾 (Visionox)提供元件，而維信諾日前也證實與榮耀簽署採購協議，預計向榮耀提供面板零件。

在稍早說法裡，更透露Magic X將採用類似華為Mate X2的造型，但也會有部分設計不同之處。但榮耀方面並未對此做回應，同時也未證實是否計畫打造螢幕可凹折手機。

至於在市場推出幾款螢幕可凹折手機後，華為也計畫針對女性使用需求，打造採上下凹折方式的螢幕可凹折手機，並且將採低價位設定，藉此吸引更多消費者青睞，預計同樣會在今年第四季內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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