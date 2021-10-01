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目前最輕的5G手機 夏普推出AQUOS zero6與sense6兩款新機

聯合新聞網 / 楊又肇

今年宣布推出與徠卡共同合作鏡頭技術、搭載1吋感光元件的AQUOS R6之後，夏普稍早在日本推出AQUOS zero6與AQUOS sense6兩款手機，分別與日本電信業者Docomo與Softbank合作客製機種。

以外型來看，AQUOS zero6與AQUOS sense6兩款手機十分相似，但仍有不少細節差異。

其中，AQUOS zero6採用解析度為2340 × 1080的6.4吋OLED螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 750G處理器，並且配置8GB記憶體與128GB儲存容量，以及4010mAh電池容量，手機則對應IPX5・IPX8／IP6X等級防水防塵，同時支援臉部識別及螢幕下指紋解鎖功能。

相機規格部分，視訊鏡頭採1630萬畫素設計，主鏡頭則以4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素遠距鏡頭構成，並且能透過內建ProPix3影像處理器提昇影拍攝成像效果。

而AQUOS zero6主打重量僅有146公克，標榜成為最輕盈的5G連網手機，相比先前推出的AQUOS zero5G採182公克設計，明顯減少不少重量。另外，在日本市場推出的AQUOS zero5G將額外支援毫米波連接功能，藉此對應更高5G連網傳輸速率。

另外，AQUOS sense6則強調更長的電池使用時間，本身則採用Qualcomm Snapdragon 690處理器，以及解析度為2340 × 1080的6.1吋IGZO OLED螢幕，因此在螢幕顯示相比AQUOS zero6會有更出色表現。

其他規格則包含採用4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池容量則採用4570mAh，機身同樣對應IPX5・IPX8／IP6X等級防水防塵，一樣支援臉部解鎖，但指紋辨識則透過側面按鍵完成。

至於相機規格方面，視訊鏡頭採800萬畫素設計，主鏡頭則同樣以4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素遠距鏡頭構成，同樣內建可提昇拍攝畫質的ProPix3影像處理器。

AQUOS zero6在日本市場將由Softbank銷售，AQUOS sense6則由Docomo銷售。不過，這兩款手機是否會由夏普引進台灣市場，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 夏普 5G

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