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搭上007電影《生死交戰》熱潮 Nokia G50正式登台

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經在中國市場率先揭曉的Nokia G50，目前也正式在台灣市場推出，並且搭上007電影《生死交戰》熱潮。

Nokia G50採用6.82吋、解析度為HD+的水滴造型瀏海螢幕，配置Qualcomm Snapdragon 480處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，分別提供深海藍、暮光金兩款配色，電池容量則採5000mAh設計，支援18W有線快充，作業系統則採原生Android 11。

相機功能則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，以及500萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，此外則支援混合式多幀合成技術，可在低光環境拍攝清晰、不過曝影像，同時搭載透過人工智慧補正、對應2倍數位變焦的超解析度變焦功能，同時也能藉由人工智慧減少影像晃動問題。

建議售價部分，Nokia G50將以新台幣9990元價格銷售，初期將以優惠價格新台幣7790元價格銷售，預計在10月8日正式開放訂購，在10月17日以前將額外加贈限量軍規防摔殼。

另外，配合目前已經在台灣上映的《007：生死交戰》電影，在9月30日至10月19日期間，憑Nokia G50或去年推出的Nokia 8.3 5G的購買實機照片，透過Nokia Mobile FB官方粉絲團活動貼文下方留言分享照片，即有機會獲得限量007雙人電影票交換券。

另外，Nokia G50也特別與美麗華影城、國賓影城合作，消費者憑《007：生死交戰》電影票根，即可參加Nokia G50抽獎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 128GB

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