Android 12.1更多細節曝光 結合手機與平板使用體驗
日前傳出Google將會接續釋出Android 12.1版本更新，藉此為今年預計對外揭曉的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備，XDA-Developers論壇網站接續透露更多關於Android 12.1版本更新細節。
其中，操作介面會配合更大螢幕以左右分列方式呈現，另外也會在底下加入工作列設計，形式上有點類似早期Android 3.0針對平板打造介面，Google顯然會將手機與平板使用模式，分別整合在螢幕可凹折手機使用需求。
在先前時候曝光內容，更凸顯Android 12早期測試版本中隱藏一組apps hub介面設計，其中包含可在螢幕任何一處顯示此介面，方便使用者快速啟用特定app，同時在app啟用後就會將apps hub介面自動隱藏。
而在Google提供展示動畫中，更顯示能以更大螢幕尺寸範圍讓使用者同時在左右兩側開啟不同app，藉此善用螢幕可凹折手機更大顯示面積。
同時，此次曝光內容中還顯示Google將在Android 12.1版本啟用全新動畫內容，或許將配合螢幕可凹折手機呈現不同視覺感受。
依照先前消息指稱，Pixel Fold將採用三星提供可凹折螢幕，同時產品代號為Passport，跟三星Galaxy Z Fold系列一樣採用7.6吋螢幕設計，並且採向內凹折設計，而預計推出時間可能會選在今年底之前。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪別急著買iPhone 13…蘋果證實有Bug 4大災情一次看
▪iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了
▪五倍券買iPhone 13？蘋果直營店「不收紙本」 但還有這些方法
▪iPhone 13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言