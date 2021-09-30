Android 12.1更多細節曝光 結合手機與平板使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出Google將會接續釋出Android 12.1版本更新，藉此為今年預計對外揭曉的螢幕可凹折手機Pixel Fold做準備，XDA-Developers論壇網站接續透露更多關於Android 12.1版本更新細節

其中，操作介面會配合更大螢幕以左右分列方式呈現，另外也會在底下加入工作列設計，形式上有點類似早期Android 3.0針對平板打造介面，Google顯然會將手機與平板使用模式，分別整合在螢幕可凹折手機使用需求。

在先前時候曝光內容，更凸顯Android 12早期測試版本中隱藏一組apps hub介面設計，其中包含可在螢幕任何一處顯示此介面，方便使用者快速啟用特定app，同時在app啟用後就會將apps hub介面自動隱藏。

而在Google提供展示動畫中，更顯示能以更大螢幕尺寸範圍讓使用者同時在左右兩側開啟不同app，藉此善用螢幕可凹折手機更大顯示面積。

同時，此次曝光內容中還顯示Google將在Android 12.1版本啟用全新動畫內容，或許將配合螢幕可凹折手機呈現不同視覺感受。

依照先前消息指稱，Pixel Fold將採用三星提供可凹折螢幕，同時產品代號為Passport，跟三星Galaxy Z Fold系列一樣採用7.6吋螢幕設計，並且採向內凹折設計，而預計推出時間可能會選在今年底之前。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 Android 平板

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