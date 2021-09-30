鏡頭畫素高達1億800萬 Motorola在台推出edge 20 pro、edge 20 fusion手機

聯合新聞網 / 楊又肇

Motorola宣布在台推出包含edge 20 pro、edge 20 fusion兩款手機，兩者均強調輕薄、1億800萬畫素主相機鏡頭，，以及6.7吋OLED大螢幕使用體驗。

其中，edge 20 pro與先前在國際市場推出版本相同，一樣採用支援144Hz畫面更新率6.7吋OLED螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 870處理器，以及12GB記憶體、256GB儲存容量與支援30W有線快充設計的4500mAh電池規格。

相機方面，則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，以及1億800萬畫素、1/1.52吋感光元件與f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素、可兼作微距鏡頭使用的超廣角鏡頭，以及800萬畫素、搭配光學防震設計的5倍潛望式長焦鏡頭。

而edge 20 fusion則是更換為聯發科天璣D800U處理器，螢幕一樣採6.7吋OLED規格，但螢幕更新率降為90Hz，記憶體也調降為8GB，儲存容量則採128GB，電池容量相比edge 20 pro則增加為5000mAh，一樣支援30W有線快充設計。

至於鏡頭規格部分，視訊鏡頭一樣採3200萬畫素，主相機廣角鏡頭一樣採用1億800萬畫素規格，但超廣角鏡頭則縮減為800萬畫素，並且以200萬畫素景深鏡頭取代長焦鏡頭設計。

建議售價部分，edge 20 pro 12GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價為新台幣17990元，預計10月上旬於指定通路開賣，edge 20 fusion 8GB記憶體+128GB儲存容量版本，建議售價則是9990元，將透過台灣大哥大通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Motorola

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