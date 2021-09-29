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蘋果更新iWork系列生產力app 強化遠距簡報與行動文件處理效率

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早宣布更新Keynote、Pages與Numbers在內iWork系列生產力app，分別加入強化遠距簡報與行動文件處理應用體驗，其中在Keynote新增合作簡報工具，並且在Pages讓使用者能在iPhone更容易處理文件，而Numbers則將樞紐分析表帶進iPhone、iPad與Mac。

此次更新，蘋果針對後疫情時代彈性辦公與遠距學習使用需求，強化遠距簡報與行動文件處理效率，並且讓使用者能更容易透過手上裝置處理文件。

在新版Keynote中，將能直接在投影片中顯示發表人的即時影像，讓簡報更有參與感，並且加入多名發表人控制選項，藉此強化合作性。而Pages則加入可自動將文字和影像在iPhone最佳化顯示的單欄流動檢視，同時也讓透過iPhone檢視、編輯文件變得更簡單，同時目前Numbers也已經可以在iPhone、iPad及Mac使用樞紐分析表。

同時，Keynote、Pages和Numbers也支援iOS 15、iPadOS 15與macOS Monterey新增加的全新翻譯功能，使用者可以選取文字，藉此快速檢視翻譯內容，並且聽見翻譯內容的朗讀，更可立即用翻譯內容取代選取部分。

蘋果全球產品行銷副總裁Bob Borchers表示，希望在iWork系列生產力app增加更多協作功能，並且讓任何人都能做出更個人化、更引人注目的簡報，同時也讓透過iPhone處理文件的體驗變得更簡單。

透過iPhone、iPad和Mac的視訊鏡頭，將可在簡報加入個人即時影片，藉此對應線上講座、教學影片，或是透過視訊會議進行的遠端簡報使用需求，另外也能加入面具、邊框、陰影和反射等效果裝飾，或是連接多組外接相機增加不同畫面，甚至可以直接在投影片上展示連接的iPhone或iPad畫面，藉此提供實況、互動內容展示。

而在Page更新中，則是讓iPhone更容易檢視Page文件，同時也更容易在iPhone上編輯。其中，照片與繪圖內容會自動根據螢幕大小縮放，表格則可水平滾動檢視。

「螢幕檢視」適用於所有文字處理文件，無需任何額外設定。而開啟「螢幕檢視」時，使用者仍可使用Pages的全套編輯工具。

新版Numbers則是加入樞紐分析表，並且對應iPhone、iPad和Mac使用，讓使用者可以快速將資料總結、分組、重新排列，藉以辨認和分析模式與趨勢，甚至也能接入微軟Excel數據。而生成的樞紐分析表，更能以一目瞭然的排版呈現，讓使用者能輕鬆閱讀，並且從分析表中洞見趨勢。

另外，新版Numbers也加入雷達圖等新圖表類型，更容易以視覺化比對多個變量，或是透過重疊區域顯示相同點，藉此檢視數據不同點和異常值。而新增加的過濾選項，更可協助使用者在資料中發現重複條目和唯一值，同時也能輕鬆顯示或隱藏符合特定值的行列。

新版Keynote、Pages與Numbers將能在所有新款iPhone、iPad和Mac以免費方式更新，或是下載使用，並且可從即日起透過App Store及Mac App Store下載。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 iPhone iOS 15 APP

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