2021上半年全球智慧型手機CIS市場總收入1942億 SONY居首位
集微網消息，根據Strategy Analytics發佈的報告，2021年上半年全球智慧型手機圖像傳感器市場總收入為70億美元（折合約新台幣1942億）。
報告稱，智慧型手機圖像傳感器市場在2021年上半年實現了超過10%的收入增長。SONY以42%的銷售額佔據了智慧型手機圖像傳感器市場的首位，三星和豪威緊隨其後。據該報告書預測，在2021年上半年，全球智慧型手機圖像傳感器市場上，排名前三的廠商佔據了近80%的份額。
Strategy Analytics高級分析師Jeffrey Mathews表示，圖像傳感器供應商目睹了智慧型手機OEM的加速發展勢頭，他們積極採用高分辨率CIS和低像素CIS産品用於多攝像頭應用，SONY、三星和豪威在2021年上半年向領先的智慧型手機OEM提供了關鍵的高分辨率CIS産品。
Strategy Analytics戰略技術實踐副總裁Stephen Entwistle評論道：「主要供應商的新高分辨率和大畫幅CIS産品的引入有望增加市場上的收入機會。然而，我們注意到，各種高像素和低像素CIS産品的供應波動繼續挑戰智慧型手機圖像傳感器市場的增長前景。」
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