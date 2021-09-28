小米Xiaomi Civi系列手機售價曝光 同步推出新款耳機與小米手錶

上週預告將針對女性用戶市場打造全新Xiaomi Civi系列手機產品，並且公布具體外觀設計後，小米今日 (9/27)正式揭曉此項產品具體細節，同時也宣佈推出小米真無線降噪耳機3 Pro，以及小米Watch Color 2手錶。

硬體規格方面，Xiaomi Civi系列手機採用解析度為Ful HD+、支援120Hz畫面更新率設計的6.55吋OLED螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，搭配8GB或12GB記憶體、128GB或256GB儲存容量，其他則配置4500mAh電池容量與55W有線快充，另外也搭載3200萬畫素視訊鏡頭、包含6400萬畫素廣角鏡頭及800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組成的主相機模組。

外觀部分，則如同先前提前公布面貌，採用類似vivo般的AG玻璃背蓋設計，並且能在不同角度下產生折射效果，分別提供藍色、黑色與粉色三款配色，手機也搭配NFC與紅外線模組，以及立體聲雙喇叭與Z軸線性馬達設計。

而此次推出的小米真無線降噪耳機3 Pro，則是加入IP55防水設計，支援雙磁鐵發聲單元，以及最高40dB降噪效果，並且支援LHDC 4.0高解析音質技術，更支援空間音訊功能，最長續航時間可達27小時，分別提供黑、白、綠三款配色。

至於小米Watch Color 2手錶，則採用1.43吋圓形AMOLED螢幕，支援全天候心率量測、血氧濃度、睡眠監測，以及117種運動模式與雙頻GPS定位功能，並且對應5ATM防水設計，電池容量則為470mAh，最長可對應12天續航表現，可透過第三方app擴充功能，本身也提供三種配色與六種配色錶帶。

建議售價方面，Xiaomi Civi系列手機將從人民幣2599元價格起跳，即日起在中國市場率先推出，而小米真無線降噪耳機3 Pro建議售價則是人民幣699元，至於小米Watch Color 2手錶建議售價則是人民幣999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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