「iPhone 14」將取消這機型？可能去除瀏海、加入指紋辨識

相較iPhone 13系列對比去年推出的iPhoe 12系列，整體升級幅度不太明顯的情況，彭博新聞報導指稱下一款iPhone (預期會以iPhone 14系列為稱)將採用全新設計。

而依照提出此項說法的彭博新聞記者Mark Gurman，更指出下一款iPhone的全新設計，將是從2017年推出的iPhone X以來最大變動，因此有不少看法推測蘋果可能取消原本的瀏海設計，甚至採用先前就有傳聞的螢幕下指紋辨識功能，讓使用者能「再次」透過指紋辨識方式解鎖手機，或是用於支付交易等。

另外，今年仍維持推出的mini款式機種，有可能從明年開始就不再更新，原因是市場反應叫好不叫座，雖然不少人依然偏好使用小尺寸機種，但在網路服務使用越來越頻繁，同時也有更多人習慣直接透過手機觀看內容的情況下，大尺寸機種反而呈現較好銷量，蘋果有可能取消mini款式機種，同時也能使現行產品線精簡一些。

雖然近期才剛正式讓iPhone 13系列進入市場銷售，但依照手機業者通常會在更早時候規劃下一款產品，顯然蘋果內部已經開始著手打造下一款iPhone。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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