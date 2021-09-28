三星可能取消Galaxy S21 FE上市計畫 轉向擴大生產Galaxy Z Flip 3

日前傳出三星已經Galaxy S21 FE進入量產，並且完成首波1萬台產量，但可能面臨產品定位與價格問題，可能造成此款手機最終無法進入市場銷售。而在稍早報導消息中，更透露三星已經取消原訂在10月正式推出的Galaxy S21 FE，並且將相關產能移轉至生產價位設定相對吸引人的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip 3。

不過，三星方面依然未對此傳聞做回應，但也未正式證實是否計畫在市場推出名為Galaxy S21 FE的手機產品。

在先前消息中，三星已經完成量產首波1萬台Galaxy S21 FE，並且計畫在近期內進入市場銷售，但可能因為晶片等元件供貨短缺，因此可能會讓這款手機產量無法滿足市場需求。另一方面，在市場仍維持銷售的Galaxy S21價位持續下滑，更讓Galaxy S21 FE定價顯得尷尬，如果價格相近的話，勢必會讓更多人轉向選購Galaxy S21，但如果採用更低價位的話，除了會有成本問題，更可能影響先前推出的Galaxy A系列手機銷售。

因此目前看起來，三星若選擇取消推出Galaxy S21 FE，並且將產能移轉到Galaxy Z Flip 3，或許會是比較實際的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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