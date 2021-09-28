快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

三星可能取消Galaxy S21 FE上市計畫 轉向擴大生產Galaxy Z Flip 3

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出三星已經Galaxy S21 FE進入量產，並且完成首波1萬台產量，但可能面臨產品定位與價格問題，可能造成此款手機最終無法進入市場銷售。而在稍早報導消息中，更透露三星已經取消原訂在10月正式推出的Galaxy S21 FE，並且將相關產能移轉至生產價位設定相對吸引人的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip 3。

不過，三星方面依然未對此傳聞做回應，但也未正式證實是否計畫在市場推出名為Galaxy S21 FE的手機產品。

在先前消息中，三星已經完成量產首波1萬台Galaxy S21 FE，並且計畫在近期內進入市場銷售，但可能因為晶片等元件供貨短缺，因此可能會讓這款手機產量無法滿足市場需求。另一方面，在市場仍維持銷售的Galaxy S21價位持續下滑，更讓Galaxy S21 FE定價顯得尷尬，如果價格相近的話，勢必會讓更多人轉向選購Galaxy S21，但如果採用更低價位的話，除了會有成本問題，更可能影響先前推出的Galaxy A系列手機銷售。

因此目前看起來，三星若選擇取消推出Galaxy S21 FE，並且將產能移轉到Galaxy Z Flip 3，或許會是比較實際的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Z Flip Galaxy S21 三星

延伸閱讀

開箱影片／Galaxy Z Flip3 5G自拍擄獲少女心 摺疊輕巧好拿、價格超有感

三星Galaxy S21 FE似乎已進入量產 但可能面臨這些問題

降價15000元！讓人更想「打開」的Galaxy Z Fold 3 再次動手玩

類似Galaxy Z Flip？Google可能著手打造另一款螢幕可凹折手機

相關新聞

資策會：5G滲透率iPhone最高 明年衝全5G產品線

iPhone 13系列帶動5G版滲透率，資策會MIC預估，今年5G版iPhone手機滲透率可達73.2%，是全球手機業者...

2021上半年全球智慧型手機CIS市場總收入1942億 SONY居首位

集微網消息，根據Strategy Analytics發佈的報告，2021年上半年全球智慧型手機圖像傳感器市場總收入為70億美元（折合約新台幣1942億）。

三星Z系列大摺學家線上演唱會 張震嶽、告五人開唱

三星日前推出Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G摺疊雙旗艦，開創嶄新行動通訊體驗，為...

遠傳漫遊驚爆價 新加坡上網吃到飽一天不到60元

隨著國內航空業者於9月加碼布局台北/新加坡航線，加上新加坡放寬入境政策，遠傳（4904）為滿足用戶出國也能上網的需求，即...

編碼內容透露Pixel 6系列相機規格 Pro系列多了4800萬畫素潛望式鏡頭

目前Google尚未公布Pixel 6系列具體上市細節，僅先對外公布實機外觀，並且證實採用與三星合作打造的客製化處理器「Tensor」，而從相關程式編碼則進一步透露Pixel 6系列相機規格，以及接下來可能採用功能。

「iPhone 14」將採全新設計？可能去除瀏海、加入指紋辨識

相較iPhone 13系列對比去年推出的iPhoe 12系列，整體升級幅度不太明顯的情況，彭博新聞報導指稱下一款iPhone (預期會以iPhone 14系列為稱)將採用全新設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。