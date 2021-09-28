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編碼內容透露Pixel 6系列相機規格 Pro系列多了4800萬畫素潛望式鏡頭

聯合新聞網 / 楊又肇

目前Google尚未公布Pixel 6系列具體上市細節，僅先對外公布實機外觀，並且證實採用與三星合作打造的客製化處理器「Tensor」，而從相關程式編碼則進一步透露Pixel 6系列相機規格，以及接下來可能採用功能。

依照XDA-Developers論壇網站報導，特定版本的Google Camera app編碼內容透露Pixel 6系列可能採用相機規格，其中Pixel 6將採用1200萬畫素視訊鏡頭，主相機則配置採用三星ISOCELL GN1感光元件、對應5000萬畫素的廣角鏡頭，以及對應0.7倍放大的1200萬畫素超廣角鏡頭。

而Pixel 6 Pro則會在Pixel 6的相機規格基礎上，額外增加一組對應4倍光學變焦、支援4800萬畫素的潛望式鏡頭設計，配合數位放大的話，最高可對應20倍數位變焦效果。

其他部分，則包含代號「Naruto」的自動對焦 (AF)與自動曝光 (AE)連動功能，以及代號「Sapphire」的藍牙麥克風支援功能，同時也可能讓影像白平衡表現能有更具體提昇。

另外，配合與三星客製化設計的「Tensor」處理器，將可對應代號「Swiss」的特定影像移除功能，讓使用者能輕易透過後製方式將照片中特定人物移除，藉此調整整體構圖。至於配合廣角鏡頭捕捉HDR影像畫面，以及藉由超廣角鏡頭捕捉額外影像資訊，透過「Tensor」處理器處理運算，即可達成拍照時避免人臉模糊的效果。

在應用「Tensor」處理器運算部分，還包含可針對影像加入動態模糊的創意效果，以及能挑選最佳影像功能，甚至可以透過自動拍攝捕捉許多人透過手機拍攝的嬰幼兒活動影像，或是捕捉家中寵物玩耍動態。

不過，由於是從非正式版本的Google Camera app拆解取得資訊，因此意味這些功能有可能僅處於實驗項目，不見得會隨著市售版Pixel 6系列提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Pixel 6 Google

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