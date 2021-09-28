vivo揭曉iQOO Z5手機 搭載6.67吋螢幕、8G記憶體、S778G處理器
上半年推出iQOO Z3之後，vivo稍早宣布推出新款iQOO Z5，並且採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，並且將與手機遊戲《斗羅大陸》進行聯名合作。
硬體方面，iQOO Z5採用解析度為Full HD+的6.67吋螢幕，支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控反應率，甚至也針對多款遊戲觸控操作最佳化，另外也跟進採用8GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB容量設計的UFS 3.1儲存元件，電池容量則採用5000mAh，支援44W有線快充，機身則提供深藍黑與淺藍白配色，以及特別的幻彩款式。
相機部分，則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。
iQOO Z5將以人民幣1799元起跳價格銷售，而此次宣布將與手機遊戲《斗羅大陸》進行聯名合作，但尚未公布具體細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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