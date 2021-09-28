快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

vivo揭曉iQOO Z5手機 搭載6.67吋螢幕、8G記憶體、S778G處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

上半年推出iQOO Z3之後，vivo稍早宣布推出新款iQOO Z5，並且採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，並且將與手機遊戲《斗羅大陸》進行聯名合作。

硬體方面，iQOO Z5採用解析度為Full HD+的6.67吋螢幕，支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控反應率，甚至也針對多款遊戲觸控操作最佳化，另外也跟進採用8GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB容量設計的UFS 3.1儲存元件，電池容量則採用5000mAh，支援44W有線快充，機身則提供深藍黑與淺藍白配色，以及特別的幻彩款式。

相機部分，則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

iQOO Z5將以人民幣1799元起跳價格銷售，而此次宣布將與手機遊戲《斗羅大陸》進行聯名合作，但尚未公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 vivo

延伸閱讀

iPhone 13系列電池容量曝光 「這型號」增加18%超有感

台灣市場vivo X70系列國際版少了「V1影像晶片」 vivo這樣回應

全新影像旗艦vivo X70系列登台！全新升級「微雲台3.0」極致防手震

全台3千個舊手機回收點 最高可換折扣3900元

相關新聞

資策會：5G滲透率iPhone最高 明年衝全5G產品線

iPhone 13系列帶動5G版滲透率，資策會MIC預估，今年5G版iPhone手機滲透率可達73.2%，是全球手機業者...

2021上半年全球智慧型手機CIS市場總收入1942億 SONY居首位

集微網消息，根據Strategy Analytics發佈的報告，2021年上半年全球智慧型手機圖像傳感器市場總收入為70億美元（折合約新台幣1942億）。

三星Z系列大摺學家線上演唱會 張震嶽、告五人開唱

三星日前推出Samsung Galaxy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G摺疊雙旗艦，開創嶄新行動通訊體驗，為...

遠傳漫遊驚爆價 新加坡上網吃到飽一天不到60元

隨著國內航空業者於9月加碼布局台北/新加坡航線，加上新加坡放寬入境政策，遠傳（4904）為滿足用戶出國也能上網的需求，即...

編碼內容透露Pixel 6系列相機規格 Pro系列多了4800萬畫素潛望式鏡頭

目前Google尚未公布Pixel 6系列具體上市細節，僅先對外公布實機外觀，並且證實採用與三星合作打造的客製化處理器「Tensor」，而從相關程式編碼則進一步透露Pixel 6系列相機規格，以及接下來可能採用功能。

「iPhone 14」將採全新設計？可能去除瀏海、加入指紋辨識

相較iPhone 13系列對比去年推出的iPhoe 12系列，整體升級幅度不太明顯的情況，彭博新聞報導指稱下一款iPhone (預期會以iPhone 14系列為稱)將採用全新設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。