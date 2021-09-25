快訊

SOGO忠孝館驚爆確診者足跡！8樓家用家電今天暫停營業

蒲公英將轉強颱 吳德榮：未來在日本南方海面大迴轉

華為nova 9系列受美國禁令影響 採用僅支援4G的客製化S778G處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

華為稍早公布主打拍攝體驗的nova 9系列手機，分別提供標準款nova 9，以及螢幕更大的nova 9 Pro，而受到美國技術出口限令影響，因此兩款手機採用的Snapdragon 778G處理器，同樣也是僅支援4G網路連接功能的客製化版本，一樣採用鴻蒙作業系統。

兩款手機分別採用6.57吋與6.72吋OLED螢幕，均支援120Hz畫面更新率與300Hz觸控反應率，記憶體均採用8GB，而儲存容量則區分128GB與256GB，電池容量則分別為4300mAh與4000mAh，而nova 9支援66W有線快充，nova 9 Pro則支援100W有線快充。

相機部分，兩款手機均搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則採用5000萬畫素、RYYB排列感光元件，以及800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，另外搭配200萬畫素微距鏡頭，而nova 9 Pro則額外在視訊鏡頭搭配一組3200萬畫素超廣角鏡頭。

▲nova 9
▲nova 9

▲nova 9 Pro
▲nova 9 Pro

建議售價部分，nova 9將以人民幣2699元起跳價格銷售，nova 9 Pro建議售價則從人民幣3499元起跳，兩款手機預計在9月29日正式在中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 華為 鴻蒙系統 處理器

延伸閱讀

魅族18s系列升級款揭曉 同步推出直角平框設計的魅族18X

換上S870處理器、特殊綠色背蓋設計 realme GT Neo2亮相

美國商務部次長提名人：華為預期仍列貿易黑名單

武大首位華為「天才少年」 學霸博士還有時間練腹肌

相關新聞

10月手機回收增至6608處可到府收件 還能抽蘋果、三星等新機

108年起，每年10月為手機回收月，回收基管會統計近2年活動回收2萬多及3萬多支。去年活動僅95個回收點，今年增至660...

5G資費是否降價 電信高層：殺價競爭害人害己

蘋果iPhone 13今天在台開賣，而5G資費已上路一年，是否有降價壓力。遠傳總經理井琪認為，「殺價競爭不健康，也害人害...

三星Galaxy S21 FE似乎已進入量產 但可能面臨這些問題

先前因為元件供應問題一再延後上市的Galaxy S21 FE，目前似乎已經由三星完成量產首波1萬台，預期會在近期進入市場銷售。

蘋果第20億支iPhone近日售出 歷年最暢銷神機竟是iPhone 6

就在最近，第 20 億台 iPhone 被售出。與第 10 億部不同的是，蘋果沒有宣布，沒有慶祝。部分原因是蘋果不再報告單位出貨量，但部分原因是談論 20 億部不如談論 10 億部有趣。iPhone 6 系列的確是蘋果迄今為止最賣座的 iPhone 機型，共售出了 2.2 億台

中華電奪三大服務獎

電信龍頭中華電信獲Frost & Sullivan頒發三項大獎：榮獲「台灣最佳電信服務業者大獎」，並蟬聯年度「台灣最佳行...

iPhone 13開賣 台灣之星推限定優惠

蘋果iPhone 13今（24）日開賣，台灣之星宣布，祭出開賣日的限定優惠：成功申辦享手機配件大禮包最低33折，再送買東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。