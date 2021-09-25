華為nova 9系列受美國禁令影響 採用僅支援4G的客製化S778G處理器

華為稍早公布主打拍攝體驗的nova 9系列手機，分別提供標準款nova 9，以及螢幕更大的nova 9 Pro，而受到美國技術出口限令影響，因此兩款手機採用的Snapdragon 778G處理器，同樣也是僅支援4G網路連接功能的客製化版本，一樣採用鴻蒙作業系統。

兩款手機分別採用6.57吋與6.72吋OLED螢幕，均支援120Hz畫面更新率與300Hz觸控反應率，記憶體均採用8GB，而儲存容量則區分128GB與256GB，電池容量則分別為4300mAh與4000mAh，而nova 9支援66W有線快充，nova 9 Pro則支援100W有線快充。

相機部分，兩款手機均搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則採用5000萬畫素、RYYB排列感光元件，以及800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，另外搭配200萬畫素微距鏡頭，而nova 9 Pro則額外在視訊鏡頭搭配一組3200萬畫素超廣角鏡頭。

▲nova 9

▲nova 9 Pro

建議售價部分，nova 9將以人民幣2699元起跳價格銷售，nova 9 Pro建議售價則從人民幣3499元起跳，兩款手機預計在9月29日正式在中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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