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Google開發安卓新功能 挑眉微笑即可操作手機

中央社 / 舊金山23日綜合外電報導
美國科技企業谷歌（Google）今天表示，有語言障礙或身障人士如今可利用挑眉或微笑來操作Android作業系統驅動的智慧型手機，不需要動手。示意圖／Ingimage
美國科技企業谷歌（Google）今天表示，有語言障礙或身障人士如今可利用挑眉或微笑來操作Android作業系統驅動的智慧型手機，不需要動手。示意圖／Ingimage

美國科技企業谷歌（Google）今天表示，有語言障礙或身障人士如今可利用挑眉或微笑來操作Android作業系統驅動的智慧型手機，不需要動手。

兩種新工具讓手機的機器學習和前置相機鏡頭得以偵測臉部和眼睛動作，分別是讓人用臉部來控制手機的Camera Switches和用來觸發播放錄音、傳簡訊、撥電話等動作的Project Activate應用程式。

使用者可掃描手機螢幕，以微笑、挑眉、張口或向左右及上方看的動作來操作手機功能。

Google表示：「我們為了讓Android適用於所有人而推出新工具，讓人更簡便地操控手機、用臉部表情來溝通。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，全美約有6100萬名成人身有障礙，這促使Google、蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）研發適用於這個群體的產品。

Google在部落格文章中表示：「每天都有人利用『嗨Google』等語音指令，或用手來操作手機。然而，對於有嚴重行動和語言障礙的人來說，這不一定可行。」

「現在任何人都可以利用能力範圍內的自訂眼部動作和臉部表情來操作手機，不用動手，也無須出聲。」

免費的此Activate應用程式已在澳洲、英國、加拿大、美國的Google Play商店上架。

語言 澳洲 加拿大

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