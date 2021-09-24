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蘋果第20億支iPhone近日售出 歷年最暢銷神機竟是iPhone 6

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
iPhone 6與6 plus。 歐新社資料照
iPhone 6與6 plus。 歐新社資料照

根據數據調查機構 Asymco 的分析師 Horace Dediu 的一份最新報告，過去 14 年美國 Apple 公司已經售出 20 億部 iPhone。2021 年，蘋果公司的 iPhone 陣容更加多樣化，蘋果瞄準了各種價格檔次。在 iPhone 13 系列發布後不久，蘋果對某些機型進行了降價，同時停產了其他機型。

就在最近，第 20 億台 iPhone 被售出。與第 10 億部不同的是，蘋果沒有宣布，沒有慶祝。部分原因是蘋果不再報告單位出貨量，但部分原因是談論 20 億部不如談論 10 億部有趣。iPhone 6 系列的確是蘋果迄今為止最賣座的 iPhone 機型，共售出了 2.2 億台

目前蘋果有超過 10 億的 iPhone 用戶。用戶總數一直在穩步上升。iPhone 用戶約佔所有智慧手機用戶的 26%，在美國的用戶份額約為 60%，在英國的份額接近於 50%。

蘋果在美國的市佔約為 60%，由於從 Android 手機換到 iPhone 的高轉換率，以及 iPhone 的低轉換率，該市佔率持續升高。

蘋果公司的特殊之處在於，它似乎提供了無人問津但又人人都想要的東西，同時又避免了對少數人要求但大多數人不會使用的功能。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPhone

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