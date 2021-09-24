蘋果第20億支iPhone近日售出 歷年最暢銷神機竟是iPhone 6

根據數據調查機構 Asymco 的分析師 Horace Dediu 的一份最新報告，過去 14 年美國 Apple 公司已經售出 20 億部 iPhone。2021 年，蘋果公司的 iPhone 陣容更加多樣化，蘋果瞄準了各種價格檔次。在 iPhone 13 系列發布後不久，蘋果對某些機型進行了降價，同時停產了其他機型。

就在最近，第 20 億台 iPhone 被售出。與第 10 億部不同的是，蘋果沒有宣布，沒有慶祝。部分原因是蘋果不再報告單位出貨量，但部分原因是談論 20 億部不如談論 10 億部有趣。iPhone 6 系列的確是蘋果迄今為止最賣座的 iPhone 機型，共售出了 2.2 億台

目前蘋果有超過 10 億的 iPhone 用戶。用戶總數一直在穩步上升。iPhone 用戶約佔所有智慧手機用戶的 26%，在美國的用戶份額約為 60%，在英國的份額接近於 50%。

蘋果在美國的市佔約為 60%，由於從 Android 手機換到 iPhone 的高轉換率，以及 iPhone 的低轉換率，該市佔率持續升高。

蘋果公司的特殊之處在於，它似乎提供了無人問津但又人人都想要的東西，同時又避免了對少數人要求但大多數人不會使用的功能。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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