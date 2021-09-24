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魅族18s系列升級款揭曉 同步推出直角平框設計的魅族18X

聯合新聞網 / 楊又肇

上半年推出魅族18系列手機後，魅族接續公布處理器升級機種，分別推出魅族18s、魅族18s Pro，以及魅族18X三款手機。

包含魅族18s與魅族18s Pro均採用Qualcomm Snapdragon 888+處理器，並且配置8GB或12GB容量的LPDDR5記憶體，以及128GB或256GB容量設計的UFS 3.1儲存元件，而螢幕部分則個別延續魅族18系列採用設計，分別為6.2吋與6.7吋AMOLED螢幕，電池容量則分別為4000mAh與4500mAh，並且對應36W或40W有線快充，而魅族18s Pro更增壓40W無線快充設計。

相機部分，魅族18s採用2000萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素遠距鏡頭，而魅族18s Pro則採用4400萬畫素視訊鏡頭，配置包含5000萬畫素廣角鏡頭，以及3200萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素遠距鏡頭，另外更配置一組30萬畫素、作為對焦輔助使用的ToF鏡頭。

至於此次同步推出的魅族18X，則是採用Snapdragon 870處理器，採用6.67吋、Full HD+解析度的螢幕設計，記憶體與儲存容量配置則與魅族18s系列相同，但電池容量採4300mAh，支援30W有線快充，相機則分別採用1300萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，而邊框則採用與新款iPhone相同的平面直角形式設計。

建議售價部分，三款手機將各別以人民幣3699元、4599元與2599元起跳價格上市，其中魅族18X將從即日起開放預購，其他兩款手機則在10月23日開放預購。

另外，魅族也宣布旗下Lipro品牌物聯網產品不僅與華為鴻蒙作業系統串接，接下來也會加入支援蘋果推動的HomeKit規範，藉此對應更多物聯網裝置使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

魅族

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