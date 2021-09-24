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CAT S22 Flip翻蓋式手機 針對工地等極端環境打造

聯合新聞網 / 楊又肇

過去以來針對工地等嚴苛環境推出強固手機，並且由英國Bullitt生產打造的CAT品牌手機，稍早宣布推出CAT S22 Flip翻蓋式手機，同樣強調IP68等級防水防塵，以及美國MIL-STD-810H軍規等級防護效果。

而CAT S22 Flip顯然是針對方便隨身攜帶、方便聯繫，以及進行記錄使用需求打造，同時也搭載基於Android 11版本設計的Android Go作業系統，一樣可透過Google Play Store擴充app功能，並且使用包含Gmail、YouTube、Google Maps等服務。

由於採用翻蓋式手機設計，因此CAT S22 Flip螢幕僅採用2.8吋，以及640 x 640解析度顯示規格，但本身也支援觸控操作，機身則維持搭載實體按鍵，方便使用者在配戴手套，或是在充滿塵泥的環境下透過實體按鍵操作手機功能並且支援單鍵通話，至於主相機則搭載500萬畫素設計。

目前CAT S22 Flip將由美國電信業者T-Mobile獨家銷售，建議售價則是234美元，而主要吸引對象則是在特定嚴苛環境工作的使用者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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