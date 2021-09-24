三星Galaxy S21 FE似乎已進入量產 但可能面臨這些問題

先前因為元件供應問題一再延後上市的Galaxy S21 FE，目前似乎已經由三星完成量產首波1萬台，預期會在近期進入市場銷售。

不過，Galaxy S21 FE目前可能面臨幾個困境，其中包含雖然已經完成首波量產，但以先前推出的Galaxy S20 FE整體銷量來看，Galaxy S21 FE現行可供貨數量可能不及市場需求，甚至可能仍受元件供應問題影響產能。

另一方面，目前在市場維持銷售的Galaxy S21，實際價位已經持續下滑，因此可能會使原定進入市場銷售的Galaxy S21 FE設定價位顯得有些尷尬，因此若在相近價格情況下，許多消費者可能會傾向選擇定位在年度旗艦手機的Galaxy S21。

若三星仍希望讓Galaxy S21 FE進入市場銷售，意味在價格設定上必須有所取捨，或是搭配其他能吸引消費者選購誘因，但如此一來將會產生額外成本負擔，最終可能造成三星取消推出Galaxy S21 FE的計畫。

接下來可能轉向衝刺中階手機產品填補整體銷量

由於今年並未推出新款Galaxy Note系列機種，取而代之的是推出兩款螢幕可凹折手機，其中更在Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen使用模式，藉此吸引原本長時間使用Galaxy Note系列機種的消費者更換。但考量消費者可能仍因為新機價位較高，因此不會輕易接受這樣的轉換，甚至可能選擇不更換手機，使得三星下半年的手機銷量可能因為產品策略轉換而受影響。

雖然部分原本使用Galaxy Note系列機種的消費者會轉向選購支援S Pen，同時目前市售價格也已經下滑的Galaxy S21 Ultra，但比例上應該不會太高，因此三星原本有意透過Galaxy S21 FE增加高階機種銷量，只是若此款手機最終無法順利進入市場銷售的話，顯然三星接下來必須透過Galaxy A系列、Galaxy M系列手機填補整體手機產品銷量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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