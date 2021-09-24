聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星Galaxy S21 FE似乎已進入量產 但可能面臨這些問題

聯合新聞網 / 楊又肇
▲此為三星今年推出的Galaxy S21系列
▲此為三星今年推出的Galaxy S21系列

先前因為元件供應問題一再延後上市的Galaxy S21 FE，目前似乎已經由三星完成量產首波1萬台，預期會在近期進入市場銷售。

不過，Galaxy S21 FE目前可能面臨幾個困境，其中包含雖然已經完成首波量產，但以先前推出的Galaxy S20 FE整體銷量來看，Galaxy S21 FE現行可供貨數量可能不及市場需求，甚至可能仍受元件供應問題影響產能。

另一方面，目前在市場維持銷售的Galaxy S21，實際價位已經持續下滑，因此可能會使原定進入市場銷售的Galaxy S21 FE設定價位顯得有些尷尬，因此若在相近價格情況下，許多消費者可能會傾向選擇定位在年度旗艦手機的Galaxy S21。

若三星仍希望讓Galaxy S21 FE進入市場銷售，意味在價格設定上必須有所取捨，或是搭配其他能吸引消費者選購誘因，但如此一來將會產生額外成本負擔，最終可能造成三星取消推出Galaxy S21 FE的計畫。

接下來可能轉向衝刺中階手機產品填補整體銷量

由於今年並未推出新款Galaxy Note系列機種，取而代之的是推出兩款螢幕可凹折手機，其中更在Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen使用模式，藉此吸引原本長時間使用Galaxy Note系列機種的消費者更換。但考量消費者可能仍因為新機價位較高，因此不會輕易接受這樣的轉換，甚至可能選擇不更換手機，使得三星下半年的手機銷量可能因為產品策略轉換而受影響。

雖然部分原本使用Galaxy Note系列機種的消費者會轉向選購支援S Pen，同時目前市售價格也已經下滑的Galaxy S21 Ultra，但比例上應該不會太高，因此三星原本有意透過Galaxy S21 FE增加高階機種銷量，只是若此款手機最終無法順利進入市場銷售的話，顯然三星接下來必須透過Galaxy A系列、Galaxy M系列手機填補整體手機產品銷量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy S21 三星

延伸閱讀

類似Galaxy Z Flip？Google可能著手打造另一款螢幕可凹折手機

富士進軍手機市場？可能推出類似三星Galaxy Z Fold系列機種

7-ELEVEN「i預購」搶攻3C市場 設立SAMSUNG三星品牌館

三星新專利顯示未來將擴展S Pen功能 可當做遙控器、手持拍攝或收音裝置

相關新聞

10月手機回收增至6608處可到府收件 還能抽蘋果、三星等新機

108年起，每年10月為手機回收月，回收基管會統計近2年活動回收2萬多及3萬多支。去年活動僅95個回收點，今年增至660...

5G資費是否降價 電信高層：殺價競爭害人害己

蘋果iPhone 13今天在台開賣，而5G資費已上路一年，是否有降價壓力。遠傳總經理井琪認為，「殺價競爭不健康，也害人害...

三星Galaxy S21 FE似乎已進入量產 但可能面臨這些問題

先前因為元件供應問題一再延後上市的Galaxy S21 FE，目前似乎已經由三星完成量產首波1萬台，預期會在近期進入市場銷售。

蘋果第20億支iPhone近日售出 歷年最暢銷神機竟是iPhone 6

就在最近，第 20 億台 iPhone 被售出。與第 10 億部不同的是，蘋果沒有宣布，沒有慶祝。部分原因是蘋果不再報告單位出貨量，但部分原因是談論 20 億部不如談論 10 億部有趣。iPhone 6 系列的確是蘋果迄今為止最賣座的 iPhone 機型，共售出了 2.2 億台

中華電奪三大服務獎

電信龍頭中華電信獲Frost & Sullivan頒發三項大獎：榮獲「台灣最佳電信服務業者大獎」，並蟬聯年度「台灣最佳行...

iPhone 13開賣 台灣之星推限定優惠

蘋果iPhone 13今（24）日開賣，台灣之星宣布，祭出開賣日的限定優惠：成功申辦享手機配件大禮包最低33折，再送買東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。