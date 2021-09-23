微軟Surface新機亮相 專為Windows 11打造

微軟發表一系列專為Windows 11作業系統打造的Surface新機，包括主打專業用戶的Surface Laptop Studio、雙螢幕手機SurfaceDuo 2，以及二合一系列裝置Surface Pro 8、Surface Go3、Surface Pro X。

微軟同時也發表一系列Surface配件，包括SurfaceSlim Pen 2手寫筆、採用環保材質的Microsoft OceanPlastic Mouse，以及由微軟包容性科技實驗室與身心障礙者合作研發的Surface Adaptive Kit配件包。

微軟指出，全新升級的Surface系列裝置皆專為Windows 11打造，產品在設計時，皆考慮客戶使用微軟產品時所需的體驗，螢幕也採用最適合顯示文件的3:2比例，並確保所有新裝置及配件皆可發揮Microsoft365 Teams、Edge、Game Pass應用程式最佳效能。

Surface Laptop Studio是專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造，結合桌機效能、筆電便攜性及創作工作室，採用Dynamic Woven Hinge動態編織轉軸，可切換筆電、工作室、娛樂等各種使用模式。

Surface Pro 8為Surface Pro系列歷來最大幅度的升級，採用第11代Intel Core處理器、Thunderbolt 4連接埠，並獲Intel Evo平台認證，處理速度比Surface Pro 7快2倍，電池續航力高達16小時，並採用13吋PixelSens窄邊框觸控螢幕，最高可達120Hz更新率。

Surface Duo 2支援在雙螢幕上同時使用任2個Android應用程式，配備8.3吋螢幕、高通Snapdragon888 5G行動平台、動態3鏡頭相機、立體聲、NFC感應支付，擁有高階智慧型手機應具備的核心功能，並整合Microsoft 365及Microsoft Teams，也能應用於TikTok、Kindle及遊戲等各種娛樂情境。

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