Surface Duo 2終於加入5G與手寫筆功能 儲存容量128GB起跳售價曝光
相較2019年推出的第一款Surface Duo，微軟此次揭曉的Surface Duo 2終於藉由採用Qualcomm Snapdragon 888處理器對應5G連網功能，同時也支援Surface Slim Pen 2手寫筆操作。
至於在使用形式方面，Surface Duo 2依然採用雙螢幕設計，透過兩組5.8吋、13:9顯示比例且對應90Hz畫面更新率的PixelSense螢幕，藉由中間相接部分以曲面弧度設計，讓原本中間邊框遮擋部分縮減，藉此讓左右螢幕可形成約8.3吋顯示畫面。
相較三星等業者採用可凹折螢幕設計手機，微軟認為雙螢幕才能對應真正多工使用模式，並且強調可透過左右獨立螢幕顯示不同工作執行內容，或是將其中一組螢幕當做虛擬控制介面使用，另外也能透過雙螢幕設計對應更多元的操作模式。
另外，為了讓Surface Duo 2有更方便使用體驗，在中間轉軸處則是加入顯示螢幕功能，可對應顯示當前時間、即時資訊，或是手機電量等內容。而微軟更在Surface Duo 2加入手寫筆使用功能，並且可以透過磁吸方式固定在手機機身，藉此增加Surface Duo 2使用便利性。
其他規格部分，則包含搭載8GB記憶體，包含128GB、256GB或512GB儲存容量，以及4449mAh電池電量，並且支援23W有線快充與NFC功能，一樣維持採用Android作業系統，而相機功能則是進一步強化HDR拍攝效果，分別對應1200萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素遠距鏡頭。
同時，微軟也強調Surface Duo 2與搭載Windows 11作業系統的筆電連動使用體驗，其中包含日後在Windows 11加入的Android平台app相容使用功能，讓使用者在手機、筆電能維持一致使用模式。
建議售價部分，Surface Duo 2將以1499.99美元起跳價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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